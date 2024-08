O Atlético de Madrid anunciou a compra de Julián Álvarez, atacante de 24 anos, vindo do Manchester City, por um valor de 95 milhões de euros (R$ 593 milhões, aproximadamente). Este a maior venda da história do clube inglês. Para viabilizar essa compra, a equipe espanhola está considerando a venda de jogadores como Samu Omordion e João Félix. Álvarez chegou ao Manchester City em 2022, se destacou ao marcar 19 gols e fornecer 13 assistências na última temporada. Sua performance o consolidou como um dos principais jogadores do time, atraindo a atenção de grandes clubes europeus.

Agora, ele se junta ao Atlético como parte de um projeto ambicioso para a próxima temporada. A contratação de Álvarez é a terceira do Atlético para o novo ciclo, que já conta com o zagueiro Robin Le Normand e o atacante Alexander Sorloth. O clube busca reforçar seu elenco para competir em alto nível nas competições nacionais e internacionais.

A chegada do argentino promete agregar ainda mais qualidade ao ataque da equipe. Além de seu desempenho em clubes, Julián Álvarez também teve um papel importante na seleção argentina, contribuindo para a conquista da Copa América e participando dos Jogos Olímpicos de Paris. Sua experiência em competições de alto nível será um trunfo para o Atlético de Madrid em sua busca por títulos na próxima temporada.

Publicado por Fernando Keller

*Reportagem produzida com ajuda de IA