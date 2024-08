O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, nesta terça-feira (6), dentro de uma geladeira em um rio próximo de um estaleiro, na comunidade do Bariri, no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus.

A vítima estava vestindo apenas uma camisa e apresentava sinais de perfurações.

Por causa do difícil acesso, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também foi chamada para auxiliar na remoção do cadáver.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/policia/corpo-de-homem-e-encontrado-dentro-de-geladeira-em-estaleiro-de-manaus/

