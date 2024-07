Especiais com Beatles e Pink Floyd agitam julho no Tacacá na Bossa, no Largo de São Sebastião.

Durante o mês de julho, os amantes da música em Manaus terão a oportunidade de aproveitar uma programação vibrante em mais duas edições do Tacacá na Bossa.

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento gratuito vai contar com apresentações de bandas locais e promete animar as noites da cidade com muito ritmo e energia.

Nesta quarta-feira (10), das 19h30 às 22h, a banda Black Mersey retorna aos palcos para abrir as apresentações com o especial “The Beatles”. Formada em meados de 2008, a banda Black Mersey Beatles Cover surge no cenário musical amazonense com a proposta de apresentar um show temático e teatral com os sucessos dos Beatles, considerada por muitos a maior banda de rock de todos os tempos.

O fundador da Black Mersey, Rafael Marques, ocupa o lugar que foi de Paul McCartney nos Beatles. Segundo ele, o repertório da apresentação obedecerá a ordem cronológica do início da carreira dos Beatles até o final.

“A proposta é resgatar um pouco do show dos Beatles para os que não tiveram essa oportunidade, ou até mesmo os que querem relembrar. Isso tudo faz do show da Black Mersey Beatles Cover um verdadeiro resgate dos bons tempos da BeatleMania”, define Rafael

Ele também adiantou um pouco do que o público pode esperar da apresentação: “O objetivo da banda é passar para as pessoas uma ideia de como seria ver os Beatles ao vivo. Tentamos mostrar o mais próximo dos Beatles, tanto em sonoridade quanto em trejeitos,” disse Rafael.

Mais atrações em julho

No dia 24 de julho, das 19h30 às 22h, a banda Off The Wall participa de mais um ano das comemorações do mês do Rock no Projeto Tacacá na Bossa, com o especial “Off The Wall”, dedicado à banda Pink Floyd.

Rubem Costa, vocalista da banda, promete um repertório especial que inclui grandes sucessos da lendária banda britânica de rock progressivo.

“O público pode contar com um repertório abrangendo as fases musicais da banda, contando com verdadeiros hinos do rock: ‘Shine on you crazy diamonds’, ‘Time’, ‘Another brick in the wall’, ‘Dogs’, ‘The final cut’, ‘On the turning away’ e ‘Coming back to life’ serão algumas das canções que farão a alegria de qualquer fã floydiano”, afirma Rubem.

“Nossa expectativa é a melhor possível e esperamos a presença marcante de todo público que ama o Rock e especialmente o Pink Floyd”, convida o vocalista.

Moises Vital, responsável pela produção do projeto Tacacá na Bossa, destaca diversidade e atrativos durante o evento. “Além de dar espaço para artistas apresentarem seus trabalhos autorais, o projeto também se destaca por especiais dedicados a ícones da música como Chico Buarque, Pink Floyd, Belchior, Zé Ramalho e Beatles”, diz.

Segundo Vital, essas atrações são as mais aguardadas do projeto, sempre atraindo uma presença maciça do público.

