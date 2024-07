A Comissão Executiva Nacional da Federação Brasil da Esperança (FE Brasil) confirmou a pré-candidatura de Marcelo Ramos (PT) à Prefeitura de Manaus. A decisão foi tomada nesta terça-feira (09/7), em reunião virtual entre membros da federação – formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV).

Marcelo Ramos está em Brasília para acompanhar a votação da regulamentação da Reforma Tributária.

“Recebi a notícia de que a federação do presidente Lula decidiu, por unanimidade, pela minha pré-candidatura. Quero agradecer o gesto de confiança do PT, PCdoB e PV e dizer que imediatamente liguei para o Eron para registrar a minha admiração e respeito pela firmeza de propósitos e compromissos que ele carregou durante a sua pré-campanha. E também dizer a ele a importância do engajamento dele e do PCdoB nessa jornada para o bem do povo de Manaus”, afirmou Marcelo Ramos.

O pré-candidato a prefeito reforçou o compromisso em defender o legado do presidente Lula e unir toda a base em torno da sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus.

“Queremos unir o campo progressista e democrático para oferecer a Manaus uma alternativa de compromisso com os mais pobres e em melhorar a vida das pessoas. Estou muito feliz com essa decisão, pois ela simboliza um traço de esperança. Acredito no futuro de Manaus e estamos construindo juntos com muito diálogo, respeito as diferenças e com a certeza de que é possível construir uma cidade para todos”, finalizou Marcelo Ramos.

Ele postou um vídeo falando sobre o assunto em https://bit.ly/3xGTE2D.