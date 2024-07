Amazonas perde de virada por 2 a 1 do Vila Nova, nesta segunda, no Zamith, pela 14ª rodada da Série B. Equipe termina segue na 16ª colocação e jogará fora de casa contra o Botafogo-SP.

Depois de abrir o placar no primeiro tempo, o Amazonas sofreu a virada no segundo tempo e perdeu por 2 a 1 para o Avaí, no estádio Carlos Zamith, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. Essa é a terceira derrota do time em casa e quebra uma sequência de três partidas sem perder na competição.

Para o atacante Ênio, a derrota para o Vila Nova diante do torcedor foi resultado de vacilos, principalmente no segundo tempo. Mas para esquecer o resultado negativo, ele foca no próximo duelo fora de casa para se recuperar na Série B.

“A gente teve um bom primeiro tempo, mas em alguns momentos ali a gente acabou pecando em algumas situações. Agora é trabalhar e buscar a vitória lá contra o Botafogo-SP fora de casa”.— Ênio, atacante do Amazonas.

O duelo com o Botafogo-SP, fora de casa, será na sexta-feira (12), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada. A equipe amazonense, com a derrota, o Amazonas segue com 16 pontos, na 16ª colocação, uma posição fora da zona de rebaixamento.

