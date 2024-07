Mesmo durante o período pós-operatório de três hérnias, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, não desligou em nenhum ,momento dos debates envolvendo a Zona Fraca de Manaus na Reforma Tributária. O momento pé de cautela, uma vez que A Zona Franca de Manaus e cerca de dez cidades da região Norte classificadas como áreas de livre comércio vão se tornar os únicos locais do país com incentivos regionais para os impostos alterados pela reforma tributária a partir de 2033, quando serão extintos os benefícios existentes hoje para os demais estados e municípios.

É sobre o debate que que está rolando atualmente no Congresso que vai definir o tamanho desse benefício, que o superintendente está marcando de perto.

— Afinal, isso pode acelerar a migração de empresas de outros estados para o Polo Industrial de Manaus ou tornar a região menos atrativa do ponto de vista tributário –, observa Bosco.

Não há garantia

A preocupação do superintendente faz sentido.

Isso porque algumas regras já estão definidas no projeto de lei que regulamenta a reforma, enviado ao Congresso pelo governo em abril.

No entanto, as empresas da região avaliam que não há garantia de manutenção dos benefícios nos níveis atuais.

Um dos pontos em aberto é o tamanho do crédito tributário do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), tributo destinado a estados e municípios.

Clima de insegurança

O Centro da Indústria do Estado do Amazonas ( Cieam), por exemplo, defende manter o mesmo benefício que já existe no ICMS, um crédito de 55% a 90% a depender do segmento industrial.

— É necessário que se mantenha esse escalonamento. Uma norma em branco deixa os investidores da região com uma posição de insegurança jurídica grande –, advertiu o conselheiro do Cieam e advogado tributarista J. Portela à Folha.

É preciso estar atento e forte

O pós-operatório demanda cuidado, mas o superintendente da Suframa vem endo monitorado por uma equipe técnica que o mantém informado de tudo que envolve o assunto ZFM/Reforma tributária.

—Mas já tá no finalzinho da cicatrização. Semana que vem já estarei no batente – anuncia ele pelo wathsApp.

Tropa de choque

E é pelo telefone também que ele diz confiar nos técnicos que assessoram as lideranças da bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

— São técnicos de altíssima qualidade no tocante a incentivos fiscais da ZFM, entre eles Tomaz Nogueira, Afonso Lobo, Farid Mendonça, Patry Boscá, além de contarmos com a força política do Senador Omar Aziz, neste momento adicionado aos demais senadores do norte por conta das ALCs –, assegura o superintendente.

Agora vai!

E por falar em Reforma tributária, a Câmara dos deputados aprovou urgência para regulamentar o texto, que deve ir ao plenário nesta (10).

A medida acelera o andamento do projeto e permite que ele seja analisado diretamente no plenário, sem passar por comissões

Vozes da seca

A grande seca que já castiga o Amazonas começa a chamar a atenção da grande mídia do sul maravilha.

A grande imprensa já está pipocando que o governador Wilson Lima decretou situação de emergência em 20 municípios.

Este ano não vai ser…

Para não ser pego desprevenido, como no ano passado, o governador garante que o estado já vem se precavendo desde o ao passado.

Pra reforçar o que vem dizendo, Wilson instituiu, nesta sexta-feira (05/07), o Comitê de Enfrentamento à Estiagem e Wilson.

…igual aquele que passou!

— Nós nos antecipamos e a maioria das aquisições que iremos fazer, já houve processo licitatório. Lá no ano passado, a gente trouxe esse aprendizado, por exemplo, cesta básica, água e filtros, tudo isso já conta com processo licitatório –, acrescentou Wilson Lima.

Guarda-chuva

Para ele, o Decreto de Emergência é um guarda-chuva de legalidade para tomar as decisões e as ações “que vamos tomar, para que essa ajuda possa chegar o mais breve possível”, explicou o governador.

Perguntar não ofende

Criminosos invadiram. O fim de semana, o 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e roubaram armas, munição, Tv, computado e outros objetos..

Bom, se os bandidos fazem isso com uma delegacia de polícia, imagina o que põem fazer com a casa de um cidadão comum?

Fascistas

A Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que ocorreu no fim de semana em Balneário Camboriú (SC), foi a maior concentração de fascistas por metro quadrado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Javier Milei, foram as “estrelas” da edição brasileira da reunião de extrema-direita.

Cadê o Hang?

Luciano Hang: É inacreditável, mas o véio da Havan virou casaca

Uma ausência, porém, foi notada por lideranças políticas da direita brasileira que participaram do evento conservador: a do empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, que é natural de Santa Catarina.

O véio não é bobo

O véio da Havan é golpista mas não é bobo e já luxou o carro de perto do imbrochável, antes que sobre porá ele.

Usualmente ovacionado em eventos do bolsonarismo, Hang não foi à CPAC.

Mesmo com a conferência tendo sido realizada há poucos quilômetros de sua casa — o empresário mora em Brusque (SC), a cerca de 40 Km de Balneário Camboriú.

Anaconda existe

Uma nova espécie de sucuri gigante, potencialmente a maior do mundo, foi identificada por um grupo internacional de cientistas na Amazônia. Batizada de Anaconda Verde do Norte (Eunectes akayima), essa serpente impressionante pode atingir mais de 7 metros de comprimento e pesar cerca de 250 kg.

Hollywood não é ficção

Como se pode ver, nem sempre os filmes de Hollywood são ficção. Alguns deles se inspiraram em espécies da Amazônia para suas histórias. A série “Anaconda” é uma das mais conhecidas e parece não ser tão fictícia assim.

ÚLTIMA HORA

SELVA! – Bolsonaro festejou leilão das joias com uma resposta no jargão militar.

Na introdução do relatório de 2.041 páginas entregue à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, que comandou a equipe de investigadores, afirma que o esquema de furto de joias do acervo da União para venda nos EUA é apenas um dos braços da Organização Criminosa comandada por Jair Bolsonaro (PL) para “uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens” para enriquecimento ilícito do clã.

Uma das principais provas contra Jair Bolsonaro apresentadas pela Polícia Federal é justamente a resposta, em jargão militar, para comemorar o leilão do “kit rose”, informado a ele por meio de um link enviado por Mauro Cid via WhatsApp no dia 4 de fevereiro de 2023.

— Selva! –, celebra Bolsonaro sobre o leilão que seria feito 4 dias depois pela casa de leilões Fortuna Auction, com sede em Nova York.

Narra o relatório que Bolsonaro encaminhou para Mauro Cid a mensagem ‘Selva’, demonstrando sua ciência sobre leilão das joias desviadas do acervo público brasileiro que ocorreria no dia 08 de fevereiro de 2023. O relatório prova ainda que Cid enviou para Bolsonaro uma mensagem no dia do leilão do kit. Em seguida, a PF confirma que Bolsonaro mentiu em depoimento sobre o desconhecimento da atuação da organização criminosa para venda das joias nos EUA.

ORGULHO

Museu das Ilusões: exposição no Manauara Shopping

Inédito no Amazonas, o estudo das ilusões óticas traz um paradigma para nossa existência: o que pensamos que estamos vendo, muitas vezes não é a verdade. O Manauara Shopping apresenta o acervo do Museu das Ilusões, único do gênero na América Latina, totalmente interativo, em um espaço de mais de 1.200 m². A exposição conta com mais de 90 atrações, reunindo um acervo único de ilusões de ótica e experiências divertidas, que brincam com o cérebro e com a razão. As ilusões de ótica mostram que nossa mente tende a fazer suposições sobre o mundo e na busca de ajustar as imagens a partir de um sentido ou de informações pré-adquiridas, podemos visualizar o que não é real. Para explicar como isso acontece na prática, o Museu das Ilusões abre para visitação, na terça-feira, dia 09 de julho, como destaque para o lazer na cidade nas férias de julho.

VERGONHA

Tem muito picareta por aí prometendo “milagre” em nome de Deus. Um líder religioso de Carandaí de uma igreja evangélica da cidade localizada a 132 quilômetros de Juiz de Fora, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por estelionato contra uma fiel. O denunciado afirmou ter tido visões no qual a mulher perderia tudo e entraria em depressão. Para fazer um “trabalho de reversão” ele cobrou R$ 20 mil. A vítima, frequentadora da instituição religiosa, chegou a transferir R$ 18 mil para o homem. Quando se deu conta de que se tratava de um golpe, ela pediu o dinheiro de volta, mas o líder disse que não poderia devolver, pois já tinha gastado o montante com obras na igreja. O “ iluminado” foi indiciado por estelionato e o inquérito encaminhado à Justiça para as providências cabíveis.

OUTRAS PALAVRAS

“UM HOMEM BEIJAR A SUA MÃO PODE SER UMA DELÍCIA, MAS UMA PULSEIRA DE SAFIRAS E DIAMANTES DURA PARA SEMPRE”.

Anita Loos