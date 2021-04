5 / 5 ( 1 voto )

Servidores da Saúde, da Educação e trabalhadores da área do lazer em Manaus fizeram uma manifestação, na manhã desta terça-feira (20), em frente à sede do Governo do Amazonas. O grupo chegou a fechar a via em frente ao local, a Avenida Brasil, enquanto gritava palavras de ordem. Muitos motoristas que passavam pelo local demonstravam apoio ao protesto buzinando.

Segundo a vice-presidente da Sindicato dos Trabalhadores de Combate às Endemias do Estado, Clélia Soares, a reivindicação da área da saúde inclui pagamento da data-base desde 2016. Eles também solicitam que o auxílio alimentação oferecido à categoria seja pago em dinheiro e não em cartão, como é feito atualmente, e o pagamento total do abono.

"Essa reivindicação é de toda a categoria. Nem todos os municípios do nosso estado têm quem receba pagamentos em cartão, então os trabalhadores não conseguem usar o benefício", explicou.

O agente de endemia da Antônio Manoel disse que o abono que o governador Wilson Lima prometeu à categoria não foi pago em sua integralidade, o que gerou revolta. "Ele só pagou R$ 740, ou seja, a metade, e nós queremos o nosso vencimento integral que é de R$ 1.550. Essas são as nossas reivindicações", desabafou.

A pauta de reivindicações dos trabalhadores da Educação também incluem o pagamento das datas-bases de 2020 e 2021 e melhores condições de trabalho. O representante da Associação Sindical dos Professores de Manaus (Asprom), Lambert Melo, disse ainda que a categoria exige a vacinação contra a Covid-19 para retomar as atividades escolares de forma presencial.

"A educação também reivindica as datas-bases que estão atrasadas de 2020 e 2021 e também melhores condições de trabalho. Estamos fazendo o nosso trabalho de forma remota, mas sem condições de fazer isso. E nós exigimos também que os trabalhadores da educação sejam vacinados para que a gente comece a falar em retorno das atividades", afirmou.

De um outro lado da via, um outro grupo de trabalhadores de parques de diversões da capital também protestou contra o governo. Eles pediam a reabertura das atividades, que estão suspensas desde o início do ano, quando a segunda onda da pandemia de Covid-19 atingiu o estado.

Nessa segunda-feira (19), a sede do governo já havia recebido o protesto dos trabalhadores do setor de eventos, que também solicitam a retomada dos serviços.

Em nota, o governo disse que "reconhece o direito constitucional de livre manifestação e reforça que mantém abertos canais de diálogos com todas as categorias de servidores públicos". Informou ainda que a retomada das aulas presenciais depende da vacinação dos profissionais.

Em relação ao pagamento de vale alimentação, o governo do Amazonas informa que o "pagamento aos servidores da Educação e Saúde continua sendo feito em pecúnia", ou seja, em dinheiro - apesar dos manifestantes afirmarem que é feito em cartão.

O texto diz ainda que o governo "segue negociando reajustes salariais com as categorias, mas reforça que questões legais e de ordens fiscais e orçamentárias impossibilitam a reposição da data-base neste momento".

Ainda na nota, informa que "a Lei Complementar 173 de maio de 2020, de âmbito federal, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, proíbe estados e municípios de concederam reajustes até 31 de dezembro de 2021, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. No âmbito estadual, a Lei Complementar n⁰ 198/2019 determina que os reajustes e aumentos remuneratórios de caráter continuado, a exemplo de datas-bases, dos servidores estaduais ficam condicionados à saída dos gastos com pessoal do limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)".

E em relação às demandas de profissionais que pedem ampliação do funcionamento de atividades, o governo informa que "as solicitações para a retomada desses setores serão discutida junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que acompanha os índices da pandemia no Estado, de acordo com os dados epidemiológicos fornecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas".

fonte: G1 Amazonas