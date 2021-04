Avalie o post

A operadora de telefonia móvel, Tim, começou em Barcelos, os trabalhos para a instalação da torre de transmissão do sinal da operadora no município.

Os serviços da instalação da Torre é de responsabilidade da Empresa HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A, que já está na cidade.

De acordo com a informação da empresa Highline, inicialmente, os técnicos farão a instalação da estrutura, que deverá ficar pronta em cerca de 40 dias. Logo após será a vez dos técnicos fazerem a instalação e distribuição do sinal para os usuários barcelenses.

A torre ficará em um terreno situado na Rua Francisco Bonfim, S/N., esquina com a Rua Mendonça Furtado, no Bairro São Francisco.

O péssimo serviço de telefonia móvel em Barcelos da Operadora VIVO e CLARO, é objeto de inúmeras reclamações dos munícipes a muito tempo. O MP-AM ajuizou duas AÇÕES CIVIS PÚBLICAS contra as operadoras VIVO e CLARO, abaixo relacionados: Processo n. 0000032-13.2019.8.04.2601 (Vivo) e Processo n. 0000031-28.2019.8.04.2601(Claro). A Tim vem como uma possível melhora na telefonia móvel na cidade.

De acordo com a informação da Secretaria Municipal de Administração de Barcelos, as empresas de telefonia foram chamadas pela Anatel, e a Tim atendeu as exigências da agência e foi designada para cobrir a região. Ainda segundo o Secretário, a previsão funcionamento da Torre será no início do mês de junho deste ano de 2021.

“É uma grande conquista para o município, pois teremos um melhor sinal de telefonia, além da possibilidade de uma internet com qualidade suficiente para atender a demanda da população barcelense”. Disse o Secretário Hamilton Ugarte.

A população acompanha ansiosa o término dos trabalhos, na expectativa de ter um melhor serviço finalmente.