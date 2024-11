Ayrton Senna é um dos maiores nomes brasileiros e uma das grandes lendas do país. Diante de toda sua potência e história, a Netflix se prepara para contar a história do piloto considerado pela Fórmula 1 o mais rápido de todos os tempos. Seus expressivos números ajudam a explicar o status de mito do esporte: são três títulos mundiais (88, 90 e 91), 41 vitórias, 65 poles e 80 pódios entre 1984 e 1994.

Para fazer o público mergulhar nos anos 80 e na história do ícone brasileiro, muitos efeitos práticos e visuais foram usados. “Foi um trabalho de recriação extraordinário, numa escala enorme”, comenta o diretor-geral Vicente Amorim, que também assina como diretor e showrunner. “É quase uma ficção-científica, porque os carros não existem mais, as pistas não existem mais”, completa o diretor de fotografia, Azul Serra. Dramatizando diferentes pontos da vida pessoal e profissional de Senna, a minissérie foi filmada em vários países, incluindo Brasil, Argentina, Uruguai e Irlanda do Norte.

As cenas de corrida foram gravadas, principalmente, em autódromos argentinos, e 22 réplicas idênticas de carros foram construídas. Além disso, os efeitos visuais foram essenciais para trazer de volta mais de 80 carros, compondo equipes completas, e reconstituir por completo autódromos em 21 corridas emblemáticas da carreira de Ayrton Senna.

A vida pessoal do piloto também está presente na série, dando aos fãs a oportunidade de conhecer melhor as ambições, sonhos, desafios e obstáculos que marcaram quem foi Ayrton. A produção apresenta familiares, amigos, rivais de pista e outras pessoas que fizeram parte do círculo íntimo do piloto. “Não tenho a menor dúvida de que foi o maior desafio da minha carreira. É a maior honra que já tive, como ator, poder dar vida ao Ayrton Senna”, declara Gabriel Leone, protagonista da minissérie. A produção estreia dia 29 de novembro.