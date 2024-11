O São Paulo deu início aos preparativos para enfrentar o Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um treino intensivo nesta terça-feira (26) no CT da Barra Funda. Lutando por uma vaga direta para a próxima Libertadores da América, o Tricolor depende ou do título do Botafogo, no sábado (30), ou ficar à frente de Internacional ou Fortaleza na tabela do Campeonato Brasileiro. Para isso, além dos tropeços dos clubes que estão à frente, o São Paulo precisa vencer os últimos três confrontos que tem pela frente.

Com o elenco completo, os preparadores físicos propuseram um circuito de mobilidade e ativação, seguido de exercícios de fundamentos técnicos. Em seguida, o grupo foi dividido entre os jogadores com mais minutos em campo no jogo contra o Atlético-MG, que realizaram treinamento de posse de bola com deslocamentos, e os demais, que participaram de jogos em espaço reduzido.

O São Paulo volta a treinar na quarta-feira (27), no CT da Barra Funda, para continuar a preparação para o confronto contra o Grêmio. A partida ocorre no domingo, dia 1º, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.