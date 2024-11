Na segunda reunião de Conselho Técnico do Campeonato Amazonense 2025, realizada nesta terça-feira (26), a Federação Amazonense de Futebol (FAF) discutiu e definiu, junto aos clubes participantes, detalhes das classificatórias e eliminatórias, além da data base de início e a tabela da competição estadual.

Após votação dos clubes, definiu-se que o Barezão 2025 terá as mesmas quatro rodadas classificatórias previamente definidas, e que avançam às eliminatórias os três melhores colocados de cada grupo.

Enquanto os líderes de cada grupo se classificarão diretamente às semifinais, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam uma fase de playoff.

Tendo em vista que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiantou o início das competições nacionais, também foi definido por meio de votação a data base de início do Estadual e a rodada de estreia do Barezão ficou mantida para o dia 26 de janeiro de 2025.

Dirigida pelo diretor de Competições, Cláudio Nobre, e pelo secretário geral da FAF, Rodrigo Novaes, a reunião contou com a participação de representantes de todas as oito equipes confirmadas na disputa do Barezão 2025: Amazonas, Manauara, Manaus, Nacional, Princesa do Solimões, RPE Parintins, São Raimundo e Sete. “Este segundo encontro foi mais uma vez muito proveitoso.

Norteado por definições democráticas, foram decididas questões primordiais para a realização do campeonato. Tudo foi definido de forma justa e baseado no interesse de todos os clubes participantes e dos representantes amazonenses nas competições nacionais”, explicou Nobre.

Com aval unânime dos clubes, foi incluído no regulamento punição ao clube que desistir de forma deliberada e comprovada por interesses alheios à partida disputada.

Também foi modificada a sequência dos critérios de desempate, que agora ficaram dispostos da seguinte forma: vitórias; saldo de gols; gols marcados; gols sofridos; confronto direto; cartões vermelhos; cartões amarelos; sorteio.

Rodada de estreia

Manaus x Nacional – data, horário e local a definir

Amazonas x Sete – data, horário e local a definir

São Raimundo x RPE Parintins – data, horário e local a definir

Princesa do Solimões x Manauara – data, horário e local a definir

Fórmula de disputa

Com a formação definida conforme índice técnico, os dois grupos serão formados por quatro equipes cada. No primeiro turno, os clubes do grupo A enfrentam as equipes do grupo B, enquanto no segundo turno, as equipes do mesmo grupo se enfrentam entre si.

Em cada turno, avançam os três melhores de cada grupo. Como definido, os líderes avançam diretamente às semifinais e os demais classificados se enfrentam em uma fase de playoff. No primeiro turno, o cruzamento será dentro do próprio grupo e, no segundo, os grupos A e B se cruzam nas eliminatórias.

Nos confrontos de playoff dos dois turnos, as equipes melhores colocadas na primeira fase terão vantagem de mando de campo e empate.

Na semifinal e final, a vantagem será apenas de mando de campo e, em caso de empate, os confrontos serão definidos na disputa de pênaltis.

A grande final será disputada entre os campeões de cada turno e caso um mesmo clube conquiste os dois turnos, será declarado campeão amazonense, sem a necessidade de uma nova final.

Com a homologação da desistência e o consequente rebaixamento automático do Iranduba, o Campeonato Amazonense 2025 terá apenas uma equipe rebaixada à Série B.

Caso uma equipe seja campeã de um dos turnos e fique na zona de rebaixamento na classificação geral, essa equipe não poderá ser rebaixada.

Mudanças

Diferente do Barezão 2024, a gestão de acessos aos estádios será compartilhada e os ingressos serão comercializados por um valor mínimo de R$ 15 (meia) e R$ 30 (meia).

Além disso, foi definido que o sorteio do carro 0 km ao final da competição não será realizado na edição de 2025.

