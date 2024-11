O Rio de Janeiro, em conjunto com Niterói, está se preparando para concorrer à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Recentemente, os prefeitos das duas cidades, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, se encontraram para formalizar a pré-candidatura junto ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). A oficialização da candidatura deve ocorrer até o dia 31 de janeiro de 2025, com a entrega de cartas de intenção que envolvem o COB, a União, o governo estadual e as prefeituras. O governador Cláudio Castro enxerga essa candidatura como uma chance valiosa para atrair turistas e aumentar a visibilidade do Rio de Janeiro. O COB programou uma assembleia para decidir qual cidade será a sede, com a votação marcada para agosto do próximo ano. Caso o Rio e Niterói sejam escolhidos, terão até 30 de abril para apresentar um dossiê que contenha detalhes sobre as competições e a nova vila olímpica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As instalações que poderão ser utilizadas para o evento incluem importantes locais como o Parque Aquático Maria Lenk, o Estádio Nilton Santos e o icônico Maracanã. A definição das arenas que sediarão as competições deve ser concluída até abril, e há conversas em andamento sobre a possível reconstrução do Célio de Barros, que está desativado há mais de uma década. Além disso, Niterói pode ser a sede das provas náuticas, aproveitando sua tradição e infraestrutura voltada para a vela.

Leia também

CBF divulga datas das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024



Presidente do Corinthians classifica pedido de impeachment como tentativa de golpe



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA