A forma de como o esporte em Barcelos será retomado, começa a ser debatido. Ainda sem previsão de quando as atividades, competições e treinamentos das diversas modalidades esportivas na cidade serão liberadas.

A Secretária Municipal da Juventude Esporte e Lazer de Barcelos (Semjel), Deusa Mota, deu início a discussões junto a um grupo de trabalho para definir maneiras de encaminhar essa possível volta.

Nesta semana, a Semjel, realizou uma pequena reunião com alguns presidentes de Times e presidentes de Bairros, com a presença do Coordenador da Vigilância Sanitária, coordenador do Departamento de Esporte e presidente da Liga Esportiva Barcelense, onde foi abordado ideias e parcerias para realização das atividades esportivas do nosso Município.

"Iremos dar início após a liberação do Decreto municipal, em relação ao Esporte, para que possamos realizar as atividades esportivas de uma forma adequada para todos durante e após a Pandemia. Afinal, Esporte é Saúde. Vem novidades ai na área do Esporte. Agradecimentos primeiro a Deus, ao nosso Gestor Edson Mendes e Vice França Moreira, aos demais parceiros desta gestão que estão sempre somando conosco". Concluiu a Secretária de Esportes.