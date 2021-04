5 / 5 ( 3 votos )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou nesta sexta-feira (16) as datas para o retorno às aulas dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Ainda de forma semipresencial com turmas intercaladas e em dias alternados. Neste momento retornarão ao ambiente escolar aqueles estudantes cujos pais assinaram o Termo de Autorização.

Será dado continuidade as atividades remotas por meio do Projeto Varal, onde os pais retiram as atividades impressas semanalmente nas escolas, conforme dias e horários estipulados.

Busca ativa dos alunos matriculados

A Secretaria Municipal da Educação realizou busca ativa dos alunos matriculados e realizou algumas reuniões para que as decisões tomadas pudessem garantir a segurança de todos em especial das crianças.

Cuidado nas escolas

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Rosana Cruz, todas as escolas de ensino municipal seguem um protocolo de limpeza específico para a volta às aulas presenciais. Como rotina nas escolas serão adotadas as seguintes medidas de prevenção a Covid-19: aferição de temperatura, higienização das mãos com água e sabão, uso de álcool em gel, distanciamento entre as carteiras dos estudantes, máscaras de tecido para os estudantes e sanitização dos ambientes escolares. Recentemente os profissionais da educação foram vacinados com a 1ª dose contra a Covid-19.

Na manhã desta sexta-feira (16/04) a equipe da Semed visitou as escolas que retornarão as aulas nesta segunda-feira. Seguindo o protocolo de segurança as salas de aula encontram-se organizadas com o distanciamento entre as carteiras dos estudantes.

Confira o cronograma de volta as aulas da SEMED, no período de 19 a 23/04:

19/04 – Estudantes do grupo A: Turmas do 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental I, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e crianças do Pré I e II da Educação Infantil das Escolas: Padre Clemente Salleri, Alcebiades Pereira Vasconcelos, Santo Antônio e Valdemar Machado. 20/04 – Estudantes do grupo B: Turmas do 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental I, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e crianças do Pré I e II da Educação Infantil das Escolas: Padre Clemente Salleri, Alcebiades Pereira Vasconcelos, Santo Antônio e Valdemar Machado. 22/04 - Estudantes do grupo A: Turmas do 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental I das Escolas: Padre Clemente Salleri, Alcebiades Pereira Vasconcelos, Santo Antônio e Valdemar Machado. 23/04 - Estudantes do grupo B: Turmas do 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental I das Escolas: Padre Clemente Salleri, Alcebiades Pereira Vasconcelos, Santo Antônio e Valdemar Machado. OBS: As Escolas Doutor Francisco Javier, Evarista Braz e Amabilis Bonna iniciarão suas atividades escolares a partir de 26/04. A atividades da Creche Municipal Taina Suri iniciarão a partir do 2º Semestre.

CONFIRA AS FOTOS: