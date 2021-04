Avalie o post

Em Santa Isabel do Rio Negro (630 quilômetros de manaus), a defesa civil em parceria com a prefeitura do município já estão nas áreas onde o deverão ser afetadas. O nível do Rio Negro está aumentando 5 centímetros ao dia a cota atual é de 6,92 m. A cota máxima foi em 2002 quando chegou em 12,17m.

Segundo os especialistas dizem ser esse ano a maior cheia da história do Rio Negro. No local, foram realizados cadastros dos moradores, em algumas partes onde a água já chegou a equipe começou a construção de pontes e maromba.

"Alguns dias atrás já estamos acompanhando e cadastrando essas famílias, noventa e seis famílias que moram nos bairro de Santa Ana, Aparecida, Santa Inês é São José deverão ser afetados pela cheia, por isso que estamos monitorando é vamos dar todo suporte que elas precisam. Nossa equipe já foi nas comunidades rurais para também fazer o levantamento dessas famílias, é quando chegar ajuda vamos está apoiando esse pessoal" disse Ivo de Lima Batista, coordenado local da defesa civil em Santa Isabel do Rio Negro.