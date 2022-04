Avalie o post

Rica em significados, a Semana Santa é vivida por milhares de católicos em todo o mundo, tendo como o ápice o Tríduo Pascal, que contempla a Quinta – Feira Santa, Sexta – Feira Santa e Sábado Santo. Cada dia são vividos momentos importantes, destaca o pároco da Catedral, Padre Hudson Ribeiro.

Na quinta feira Santa, acontece a Missão do Crisma, onde são abençoados os Santos Óleos. São eles: Catecúmenos para o batismo, o do Enfermo para os doentes, e o do Crisma, utilizado para celebração do Crisma e nas ordenações de sacerdotes e novos bispos. Após a celebração, os óleos são levados pelos padres para suas respectivas paróquias e áreas missionárias. Por isso que esta missa conta com a presença do clero.

Ainda na quinta – feira, ocorre a Missa da Ceia do Senhor com o Ato do Lava Pés, fazendo memória de Jesus lavando os pés dos discípulos e a última ceia. Em seguida da missa, a Igreja se reúne em vigília ao Santíssimo Sacramento, Jesus na Sagrada Eucaristia fica exposto para adoração.

Na sexta – feira santa acontece a Via – Sacra, onde os fiéis revivem os passos de Jesus, rumo ao calvário. A procissão segue da Catedral para o Santuário de Fátima. A tarde é a Celebração da Paixão do Senhor, único dia em que a Igreja Católica não realiza a Consagração Eucarística. Os fiéis são convidados a beijar a Cruz de Jesus, mas devido a pandemia, este ato será simbólico e os fiéis irão apenas contemplar o crucifixo. Após o momento, acontece a Procissão do Senhor Morto, as imagens da Via Sacra, junto com a imagem do corpo de Jesus, saem em direção a catedral. Ao chegar na matriz, os fiéis realizam momento de oração.

A Vigília Pascal acontece no Sábado Santo, neste dia as leituras são mais numerosas, diferente das celebrações habituais, também há muitos cantos e momentos significativos, como a renovação das promessas batismais e o rito do fogo, que dá início a Vigília. Este momento acontece na área externa da igreja, onde o círio pascal é acendido numa fogueira, e após ser aceso, acende a vela dos fiéis. A Vigília é a divida em partes e contém muitos elementos. O hino do Glória marca a Ressureição de Jesus. Após os 40 dias de abstenção de alguns cantos, a igreja pode novamente entoar louvores e bater palmas.

O Domingo é a missa de Páscoa, jesus está vivo e no meio de nós. Esta celebração marca o Tempo Pascal, que vai do Domingo da Ressureição, até a Festa de Pentecostes. Este período segue 50 dias seguidos.

De acordo com o Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o retorno das atividades em grande público é expressão da fé, e afirma que o uso de máscaras continua a ser necessário nas igrejas.

Aos que não puderem estar presentes, podem acompanhar a programação de Semana Santa pelas redes sociais da Arquidiocese de Manaus e Rádio Rio Mar, além das transmissões pela rádio 103,5 FM e Castanho 103,3 FM.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

