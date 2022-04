Avalie o post

Manaus – Na lista dos 60 melhores clubes do País desde 2020, o Manaus FC inicia nesta segunda-feira (11) sua terceira participação seguida na Série C do Brasileiro. O adversário da estreia será o Brasil de Pelotas-RS, em jogo marcado para às 19h (horário de Manaus), no Estádio Bento de Freitas.

Depois de “bater na trave” na temporada passada, quando perdeu o acesso após derrota para o Novorizontino-SP fora de casa, a diretoria do Manaus FC reformulou quase todo o elenco para 2022. A permanência do técnico Evaristo Piza, que chegou ainda durante a competição do ano passado e levou o time à segunda fase pela primeira vez, foi uma das prioridades do clube. Para esta Série C, o Esmeraldino já contratou 14 atletas e mais jogadores devem chegar durante o torneio.

Vindo de mais um título do Campeonato Amazonense – o quinto nos últimos seis disputados -, a ordem no Manaus FC é ajustar a equipe para tentar o tão sonhado acesso. No clube há oito meses, Piza falou do início de temporada e espera ser mais feliz em 2022.

“Estou feliz com esse período, é difícil ter longevidade no futebol de forma geral. Você depende muito dos resultados. A diretoria acreditou ano trabalho, mesmo não conseguindo o acesso, e deu continuidade. Iniciamos o ano conseguindo os objetivos que foram pedidos. E agora esse projeto que inicia comigo. Espero que eu consiga o mesmo êxito do ano anterior e seja coroado no final”, projetou o técnico.

Novo formato

A Série C 2022 conta com nova fórmula de disputa, onde todos jogam contra todos em turno único. Avançam à segunda fase os oito melhores colocados, que a partir daí serão divididos em dois grupos de quatro time, sendo que apenas dois conseguem o acesso em cada chave. Os quatro piores são automaticamente rebaixados à Série D.

“O campeonato está muito bem mapeado, vamos enfrentar equipes do Sul, Norte, Nordeste praticamente o Brasil todo envolvido. Temos de ver as características das equipes jogando em casa ou jogando fora, vai ser é um trabalho árduo da comissão técnica pra que a gente esteja bastante preparado.”, frisou Piza.

Remanescente

No Manaus FC desde 2020, o meia Gilson Alves é um dos poucos remanescentes do elenco do Gavião Real que estreou na Série C do Brasileiro naquela temporada. Aos 32 anos, o paulista já vestiu a camisa do Esmeraldino em 61 oportunidades. Rodado no futebol, o volante conhece bem o Brasil de Pelotas-RS, onde atuou em 2018.

“É sempre um time bem aguerrido dentro de casa, um time forte com uma bola parada muito boa. A gente tem que se preparar pra isso, não ser surpreendido, trabalhar em cima disso. Fazer uma boa estreia, um bom jogo e procurar trazer pontos de lá”, comentou o volante.

