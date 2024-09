A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) sedia a 8ª Semana de Prevenção à Ideação Suicida, que teve início nesta segunda-feira (9) e segue até a sexta-feira (13), com a realização de palestras voltadas a servidores, policiais, bombeiros e estudantes da rede pública estadual, abordando questões da saúde mental e bem-estar social, com o apoio de profissionais qualificados das áreas de educação, segurança e saúde pública.

O evento, que faz parte das ações da campanha “Setembro Amarelo” de prevenção ao suicídio, é organizado pelas diretorias de Saúde, Assistência Social e a Escola do Legislativo Senador José Lindoso da Casa Legislativa e acontece no auditório João Bosco.

Na abertura, o psicólogo do Poder Legislativo, Marcelo Pardo, falou sobre sinais de possível ideação suicida e como auxiliar na prevenção.

Na plateia estavam servidores das Polícias Militar e Civil, bombeiros e estudantes.

A coordenadora do programa “Educando pela Cultura”, realizado pela Escola do Legislativo, Jacy Braga, explicou que as atividades têm como público-alvo os estudantes e servidores estaduais que já frequentam as atividades da Assembleia Legislativa.

“Teremos um público diversificado, formado por mulheres, menores em situação de privação de liberdade, indígenas e quilombolas”, informou.

Além disso, Jacy destacou que o evento é importante para mostrar, aos servidores, por meio das palestras, que a Casa possui um Centro Médico com psicólogos e, além disso, que também existem mecanismo em outros lugares, como a “Escuta Qualificada” realizada em parceria com a Uninorte.

“De repente eles não se entendam como pessoas que precisam de ajuda na saúde mental, mas com as palestras se reconheçam e procurem ajuda”, avaliou.

O diretor de Saúde da Assembleia Legislativa, médico Arnoldo Andrade, destacou que a Casa está de portas abertas para receber essa demanda social.

“Escolhemos o tema ‘Setembro Amarelo’ abordando o pensamento suicida. Estamos dando um pontapé inicial nessa discussão porque na área médica, acontece todos os dias. Em 365 dias por ano, temos enfrentamentos contra as doenças que levam ao suicídio. Falamos muito da depressão, do estresse e do modo de vida moderno. Qual é o

modelo que temos que escolher para nossa sociedade, para trazer ou amenizar tal situação? Esse é o grande discurso”, questionou.

A escrivã da Polícia Civil, Mara Liége Barroso, explicou que após a pandemia da Covid-19, notou um aumento dos casos de depressão entre os colegas.

“Temos um departamento de controle e avaliação que é voltado aos servidores, vamos diretamente ao local de trabalho dos colegas nas delegacias, tanto da capital quanto da Região Metropolitana e conseguimos detectar com conversas e entrevistas, situações que merecem um apoio maior, além de ajudar também a família do servidor”, innformou.

Programação:

10 de setembro

9h – No auditório João Bosco acontece palestra com a psicóloga Alessandra Oliveira, da Cruz Vermelha, voltada aos servidores públicos acima de 60 anos, aposentados e idosos do Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida.

14h – Na Escola Estadual Diana Pinheiro acontece palestra com a psicóloga Daniele Lima da Uninorte.

14h – Na Escola Estadual Maria da Luz Calderaro acontece palestra com o psicólogo César Souza, da Aleam.

11 de setembro

9h – No auditório João Bosco haverá palestra com a psicóloga Janete da Silva da Uninorte, voltada aos profissionais das áreas de Educação, Serviço Social e Psicologia.

14h – Na Escola Estadual Antônio Encarnação acontece palestra conduzida pela psicóloga Janete da Silva, da Uninorte.

14h – Na Escola Estadual Presidente Castelo Branco acontece palestra com a psicóloga Renata Guedes, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

12 de setembro

9h – No auditório João Bosco acontece palestra com a psicóloga Lidiany Cavalcante, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), voltada aos povos originários, afrodescendentes, população LGBTQIAPN+ e outros grupos em situação de vulnerabilidade social.

14h – Escola Estadual Professora Cleômenes do Carmo Chaves realiza palestra ministrada pelo Cabo Abias Costa dos Santos, do Corpo de Bombeiros.

14h – Escola Estadual Desembargador André Vidal acontece a palestra com a psicóloga Geovana Pedrosa, da Uninorte.

13 de setembro

9h – No auditório João Bosco acontece palestra com a psicóloga Geovana Pedrosa, da Uninorte, com foco em jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

14h – Na Escola Estadual Sebastião Norões acontece palestra com o Cabo Abias Costa dos Santos, do Corpo de Bombeiros.

14h – Na Escola Estadual Ruy Alencar acontece palestra com o

psicólogo Jhonson Pinheiro, da Uninorte.

