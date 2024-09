Nesta segunda-feira (9), o Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do atacante neerlandês Memphis Depay. Aos 30 anos, o atleta chega ao Timão com contrato válido até 31 de dezembro de 2026. Formado nas categorias de base do PSV Eindhoven, dos Países Baixos, chegou à equipe principal em 2012. Dois anos depois, disputou a Copa do Mundo FIFA do Brasil e, inclusive, marcou um dos gols da vitória de sua seleção contra o Chile, na Neo Química Arena. Jogou por Manchester United-ING, Lyon-FRA, Barcelona-ESP e Atlético de Madrid-ESP, clube pelo qual atuou na última temporada. Pelos Países Baixos, foram 98 partidas disputadas e 46 gols marcados.

Ficha técnica:

MEMPHIS DEPAY

Memphis Depay

13/02/1994 | 1,76m

Moordrecht, NLD