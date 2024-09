A promoção é válida de 12 a 18 de setembro nas salas tradicionais e Macro XE com ingressos a R$ 12,00 e nas salas VIP, IMAX, Júnior e 4DX com ingressos a R$ 29,00

Para celebrar a magia do cinema nas telonas, a Cinépolis se une a mais uma edição da “Semana do Cinema”. A promoção, idealizada pela FENEEC e ABRAPLEX, acontece de 12 a 18 de setembro nas salas de todo o Brasil e, em Manaus, no Cinépolis Shopping Ponta Negra.

Durante esse período, os ingressos serão disponibilizados com preço a partir de R$ 12,00, enquanto combos de pipoca e bebida e os pratos e sobremesas VIP terão preços especiais a partir de R$ 19,00.

Durante a “Semana do Cinema”, os ingressos nas salas tradicionais 2D e 3D da Cinépolis, assim como nas salas Macro XE, terão preço único de R$ 12,00. Já para as salas VIP, IMAX, Júnior e 4DX, o valor será de R$ 29,00. Além disso, o combo especial, composto por uma pipoca e uma bebida médias, estará disponível por R$ 29,00. E o combo Júnior composto por uma caixa de lápis de cores, uma cartela de adesivos personalizada Cinépolis, uma pipoca mini e um refrigerante de 300ml também terá o custo de R$ 29,00.

As deliciosas sobremesas VIPs, como a novidade das porções de petit gâteau e de churros, terão o valor de R$ 19,00. E pratos VIPs como o sanduíche de pernil e a porção de boneless chicken custarão R$ 29,00.

A programação será variada, abrangendo diversos gêneros como comédia, romance, infantil e drama, incluindo títulos como “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice”, “Hellboy e o Homem Torto” e “Não Fale o Mal”. Entre os lançamentos, o destaque vai para o longa nacional “Silvio”, protagonizado por Rodrigo Faro, que conta a história de vida de um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil.

“‘A Semana do Cinema’ se tornou uma tradição que reforça o papel do cinema como entretenimento acessível para todos. Para nós, é uma oportunidade de celebrar essa conexão emocional que o público tem com o cinema, oferecendo filmes incríveis a preços ainda mais atrativos. Sabemos que muitos fãs aguardam ansiosos por essa campanha e estamos felizes em participar mais uma vez”, comenta Luiz Fernando Angi, gerente de marketing da Cinépolis Brasil.

A Gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destaca que a ação visa atingir todos os públicos. “É uma iniciativa pensada para contemplar todos os gostos e idades, do público infantil ao adulto. Uma oportunidade para um programa com a família, a dois, com os amigos e até sozinho, de assistir a um bom filme e ainda aproveitar os preços promocionais do cardápio”, disse Priscila.

Sucesso de público

A “Semana do Cinema”, lançada em 2022, já levou mais de 13 milhões de pessoas para as telonas em quatro edições, arrecadando mais de R$ 41 milhões em bilheterias somente em fevereiro deste ano.



Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

Sobre a Cinépolis

A Cinépolis é a maior operadora de cinemas da América Latina, com um total de 878 cinemas, 6.759 salas 100% digitais, em 19 países.

Desde sua chegada ao Brasil em 2010, é a rede com maior crescimento no mercado. Atualmente, opera 56 cinemas em todo o Brasil com 414 salas, com destaque para marcas como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior. A Cinépolis é a maior operadora de salas VIP do mundo e, no Brasil, foi a pioneira na implantação da tecnologia 4DX – que permite o movimento das poltronas e gera mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o filme.

Serviço ‘Semana do Cinema’

Data: de 12 a 18 de setembro.

Onde: Em todas as unidades da Cinépolis.

*Todas as sessões nas salas tradicionais da Cinépolis (2D e 3D), nas salas Macro XE, além das salas VIP, IMAX, Sala Júnior e 4DX.

Preço dos ingressos: a partir de R$ 12,00.

Preço do combo especial: a partir de R$ 29,00.

Vendas: ingressos online, bilheterias e ATM, e combos na bombonière, podendo ser adquiridos à parte, sem necessidade de comprar o ingresso atrelado.

