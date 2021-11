Avalie o post

Próximo sorteio será na quarta-feira

São Paulo – Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.428 da Mega-Sena, sortedas na noite deste sábado (13), em São Paulo. Os números sorteados foram 25, 03, 28, 29, 09 e 39.

Jogos da Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A quina teve 50 ganhadores, cabendo a cada um prêmio de R$ 39.761,94. A quadra pagará a cada um dos 4.168 acertadores R$ 681,41. O prêmio para o próximo concurso é estimado em R$ 8 milhões, e os números serão sorteados pela Caixa na quarta-feira (17).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

