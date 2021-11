Avalie o post

Manaus – Uma casa de dois andares pegou fogo logo nas primeiras horas da manhã deste domingo (14). O incêndio causou pânico nos moradores da travessa Henoch Reis, bairro da Paz, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações de moradores da área, o incêndio só foi identificado após a fumaça sair do segundo andar da casa.

Populares se desesperaram com o fogo que tomava conta da casa, temendo que afetasse as demais casas das proximidades.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), foi acionado para atender a ocorrência e conter as chamas.

O incêndio foi controlado e não há informações sobre vítimas feridas. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio.

Veja:





Foto: Divulgação/CBM-AM

