Avalie o post

Participantes podem consultar documento disponibilizado pelo Inep no site; provas estão marcadas para os dias 21 e 28 deste mês

São Paulo – Falta pouco as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e os participantes devem ficar atentos às orientações para a prevenção da Covid-19 antes da realização do exame, com provas agendadas para os dias 21 e 28 de novembro. Caso tenha testado positivo, veja como proceder antes do exame.

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reuniu orientações no documento “Orientações Gerais de Prevenção à Covid-19” disponibilizado na internet.

Ainda de acordo com as orientações do Inep, caso apresente sintomas equivalentes à Covid-19 na semana que antecede a aplicação do exame ou na véspera, não compareça ao local de provas e solicite reaplicação na Página do Participante. Nela deverá inserir um atestado médico que comprove a condição de saúde. O documento será analisado pelo Inep para depois ter liberação da reaplicação do exame.

Lembrando que é obrigatório o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca desde a entrada até a saída do local de provas, exceto para os participantes com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou sensorial, conforme previsto na Lei nº 14.019.

O candidato deve levar máscaras reservas para a troca durante a prova ou para qualquer eventualidade.

O Inep orienta que os candidatos cheguem com antecedência de uma hora para facilitar a entrada ao local de aplicação do exame. Todos devem respeitar o distanciamento social de 1,5m entre os participantes antes da entrada, na abertura dos portões, bem como nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer tipo de contato com a equipe de aplicação fora da sala de provas.

No momento da identificação, antes de entrar na sala de provas, o candidato deve retirar a máscara pelo elástico para que o chefe de sala possa verificar sua fisionomia e a foto do documento de identificação.

A distancia de 1,5m para o chefe de sala e para o próximo participante deve ser mantida. Após a conclusão da identificação, é preciso higienizar as mãos com álcool em gel.

– Separe as máscaras para utilização durante toda a aplicação do exame.

– Frasco de álcool líquido ou em gel é permitido. Os itens serão vistoriados visualmente pelo chefe de sala. No local também será disponibilizado álcool em gel para uso dos participantes e equipe de aplicação.

– É permitido o uso de luvas transparentes ou semitransparentes durante a realização das provas. Os itens também serão vistoriados pelos fiscais.

– Garrafa de água para consumo é permitido e não precisa ser em material transparente.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

Email:

[email protected]iarioam.com.br

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte