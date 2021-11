Avalie o post

Manaus – O corpo de uma mulher, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste domingo (14), no rip rap, localizado no bairro São José, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o corpo da mulher foi encontrado por moradores da área por volta das 6h30 da manhã, próximo a um rip rap. Populares relataram não conhecer a vítima.

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender a ocorrência e isolar a área.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC-AM), foi acionado para realizar a perícia do corpo e identificar a causa da morte.

A vítima possui uma tatuagem na panturrilha no lado direito da perna, trajava um short de lycra e uma blusa preta.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).







Fonte