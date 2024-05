A seleção brasileira realizou na tarde desta quinta-feira (30) o primeiro treino em Orlando, na Flórida, onde se prepara para amistosos contra México e Estados Unidos e também para a Copa América. Com os atletas desgastados após viagem, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho leve com bola. A atividade contou com a presença de 17 dos 26 convocados.

Dentre os atletas que já se apresentaram, o único que não foi a campo foi o zagueiro Gabriel Magalhães. Ele se recupera de uma lesão no ombro direito e deve perder os primeiros treinos do Brasil, mas não corre risco de corte.

Inicialmente, se apresentaram apenas atletas que atuam no exterior, entre eles o meia Lucas Paquetá, que na semana passada foi denunciado por suposta participação e manipulação de apostas esportivas no Campeonato Inglês.

Dorival Júnior começará a esboçar a escalação da Seleção somente na próxima semana, quando receberá os demais convocados.

Na segunda-feira (3), se apresentarão os quatro atletas que atuam no futebol brasileiro e o volante Ederson, da Atalanta. O grupo ficará completo na quarta-feira (5), quando chegará o trio do Real Madrid, que disputa a final da Liga dos Campeões neste sábado (1): Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr.

A Seleção enfrenta o México em 8 de junho e os Estados Unidos no dia 12. Depois, estreia no torneio continental contra a Costa Rica, dia 24.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Éderson (Atalanta), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

* Ederson, goleiro do Manchester City, foi cortado e deu lugar a Rafael, do São Paulo. Bremer (Juventus), Éderson (Atalanta) e Pepê (Porto) foram chamados depois, após a Conmebol ampliar de 23 para 26 a lista de jogadores convocados

