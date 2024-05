Endrick fez, nesta quinta-feira (30), sua última partida pelo Palmeiras. O jogador vai se apresenta à seleção nos próximos dias e depois vai para o Real Madrid. O resultado não foi o esperado, mas também não foi o pior, porque o alviverde ficou no empate sem gols com o San Lorenzo, da Argentina, pela Libertadores. A torcida foi o que de melhor se viu no Allianz Parque. Os palmeirenses renderam homenagens ao atacante de 17 anos e aplaudiram de pé sua passagem pelo clube, que se encerrou aos 24 minutos do segundo tempo. O jogador foi substituído pelo meia Rômulo. O Allianz Parque o aplaudiu de pé. O atacante respondeu com acenos para as arquibancadas, que gritaram que “Endrick é o terror”. Ao sair de campo, o jovem foi abraçado e acolhido calorosamente por Abel.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Foram algumas as mudanças táticas promovidas por Abel no jogo com o San Lorenzo. No entanto, o Palmeiras se mostra uma equipe previsível. O nível de produção ofensiva deixa a desejar. O problema não necessariamente está no setor do ataque, mas na armação das jogadas. O resultado deixou o Palmeiras na liderança do Grupo F, com 14 pontos, e classificou o San Lorenzo para as oitavas, em segundo, com oito. O time alviverde, dessa vez, não terá a melhor campanha, sendo superado pelo Atlético-MG. Portanto, a equipe não tem garantido o mando de campo até as semifinais.

No domingo, às 16h, o Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro após a interrupção do torneio por duas semanas por causa do desastre provocado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Pela sétima rodada, o time alviverde visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, e não poderá contar com Endrick, o lateral-direito Mayke, o atacante Flaco López, o técnico Abel Ferreira e os auxiliares Vitor Castanheira e João Martins. O time deve ser comandado por Carlos Martinho, outro componente da comissão portuguesa. Já pela Libertadores os duelos de oitavas de final estão programados para as semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Na segunda-feira, às 13h, a Conmebol promove o sorteio que definirá o chaveamento completo até a final. Como líder do Grupo F, o Palmeiras medirá forças com um segundo colocado.

*Com informações do Estadão Conteúdo