De olho na certificação “Selo Diamante” do Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a Prefeitura de Manaus iniciou uma série de ações para tornar o Portal da Transparência municipal ainda mais completo. Há dois anos o município de Manaus recebe a certificação “Ouro” na avaliação e alcançou, no ano passado, o índice de 89,27% em transparência.

Conforme o controlador-geral do Município (CGM), Arnaldo Flores, o novo portal deve atender 100% das exigências nacionais e dispor das informações públicas de forma clara, ágil e prática aos cidadãos e contribuintes.

“Já alcançamos um nível excelente em transparência pública, mas é orientação do prefeito David Almeida que evoluamos ainda mais neste quesito. Por isso, temos feito pesquisas em vários portais do Brasil com certificação diamante, ou seja, que atendam todas as disposições exigidas”, explicou o controlador-geral.

As ações do novo Portal da Transparência serão executadas pela equipe de TI da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), liderada pelo subsecretário Richard Douglas. No início desta semana, a equipe já se reuniu com os técnicos responsáveis pelo Portal da Transparência do Governo de Rondônia, avaliado com o Selo Diamante da Atricon.

“Foi a primeira reunião e teremos muitas outras para avaliar quais as adequações necessárias e se é tecnicamente viável o modelo de Rondônia. Vamos pontuar e verificar se o mesmo confere com a nossa realidade e os nossos sistemas já existentes na Prefeitura de Manaus”, destacou Richard Douglas.

A intenção é que o novo Portal da Transparência seja implementado até o final deste ano e que as atualizações passem a contar para a avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública de 2025.

