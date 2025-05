Visuliazação: 0

Mais de 20 mulheres atendidas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio do Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream), participaram, na manhã deste sábado (31/05), de um aulão preparatório para o Provão da Secretaria de Estado de Educação, sistema que permite aos jovens e adultos regularizarem os estudos dos ensinos Fundamental e Médio.

A atividade com mulheres sobreviventes de violência doméstica, assistidas pela Sejusc, ocorreu na sede do Cream, no bairro Educandos, zona sul de Manaus, e abordou as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além de atividades práticas e resolução de questões simuladas. A prova ocorrerá em 5 e 6 de junho.

Conforme a psicóloga e coordenadora do Centro, Sueni Lima, o aulão visou esclarecer dúvidas e promover a autoestima e confiança para a obtenção da certificação de conclusão dos ensinos Fundamental ou Médio.

“A ideia veio de uma realidade que a gente tinha passado no ano passado. Na aplicação [do Provão] que nós fizemos, a gente viu a necessidade dessas mulheres estudarem. Porque, como a grande maioria delas está fora desse processo de escolarização há muito tempo, elas não têm manejo das provas e dos conteúdos. Então, essa atividade vem justamente para isso, para que elas consigam revisar o conteúdo”, destacou a coordenadora do Cream.

Para que as mulheres se preparassem para o aulão e, consequentemente, o Provão, a equipe do Centro encaminhou, com antecedência, os conteúdos e alguns links especiais para que elas estudassem em casa. “Hoje, fizemos a revisão desse conteúdo e a aplicação de um simulado, que é para elas se familiarizarem com a prova”, completou Sueni.

Aprovações

A ideia é que esta seja a primeira de outras aulas preparatórias – a próxima está agendada para o segundo semestre deste ano. Em 2024, 50 mulheres assistidas pelo Cream fizeram o Provão e 22 conseguiram a aprovação.

“A iniciativa de oferecer suporte pedagógico e motivacional fortalece a base de conhecimento dessas mulheres, facilitando a superação de dificuldades e ampliando suas chances de aprovação, pois, além do reforço acadêmico, a atividade promove também o aspecto motivacional, elevando a autoestima e a confiança das participantes”, concluiu a coordenadora.

Segundo a titular da Secretaria de Educação, Arlete Mendonça, o Provão é uma política pública consolidada e uma ferramenta importante de inclusão educacional para quem não conseguiu concluir seus estudos na idade apropriada. “Conseguir a certificação do Ensino Fundamental ou Médio é um marco na vida das pessoas”, frisou Mendonça.

Sonho

Angelina* é acompanhada pelo Cream há dois anos e foi uma das mulheres que participaram do aulão deste sábado. Ela, que atua como cozinheira, sonha em se tornar mecânica. “Eu tenho estudado em casa, o que vai ter, o que vai cair. Tenho estudado, me preparado bem para, quando chegar o dia, eu dar o meu melhor. Esse aulão é de extrema importância para que eu alcance o meu sonho de ser mecânica”, encerrou.

*Angelina é um nome fictício, utilizado para preservar a identidade da personagem.