Após superar marca de precocidade de Rafael Nadal em Roland Garros, o brasileiro João Fonseca foi eliminado neste sábado na terceira rodada do Grand Slam francês. O tenista de 18 anos não teve muitas chances e perdeu do britânico Jack Draper, quinto do ranking mundial, por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2 em 1h46. Foi o segundo confronto de Fonseca com o canhoto Draper. Em março, no primeiro jogo, o brasileiro também não teve muitas chances e foi derrotado com direito a um 6/0, o chamado “pneu”, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, disputado em quadra dura. Desde então, o britânico deslanchou no ranking. Ao conquistar o título em Indian Wells, entrou pela primeira vez no top 10 e não saiu mais. Mesmo com a derrota neste sábado, Fonseca ainda de tem chances de atingir o melhor ranking da carreira após Roland Garros.

Ele foi o 59º do mundo em março, iniciou a disputa em Paris como número 65 e está provisoriamente na 55ª posição do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com 999 pontos. Outros tenistas, porém, podem ultrapassá-lo no Grand Slam francês. Aos 23 anos, Draper jogou de maneira sólida e novamente dominou a partida contra a promessa do tênis brasileiro. Conseguiu e converteu o primeiro break point no terceiro game, abrindo 2 a 1 Nova quebra do saque do brasileiro no sétimo game, no qual o brasileiro não conseguiu vencer sequer um ponto. Com o saque, fechou o primeiro set em 32 minutos. Draper não cedeu nenhuma oportunidade de quebra ao brasileiro e errou muito menos, principalmente de maneira não forçada, no primeiro set.

Foram 16 falhas do brasileiro neste quesito contra apenas 7 do britânico. Confiante, Draper também conseguiu mais winners (bolas vencedoras): 8 contra 3. Fonseca iniciou o segundo set de maneira mais consistente. Os tenistas foram confirmando seus serviços sem muita dificuldade até o 3 a 3. No sétimo game, Draper desperdiçou duas chances antes de finalmente quebrar o saque do brasileiro e abrir 4 a 3 O brasileiro teve as primeiras chances de quebrar o saque do rival na partida no décimo game. Pressionado, Draper cometeu dupla falta, mas também conseguiu ace e em seu momento mais crítico no jogo fez 2 sets a 0 em uma bola na rede de Fonseca. Logo na abertura do terceiro set, Fonseca teve o saque quebrado. O brasileiro já não demonstrava a mesma energia e mobilidade em quadra e logo viu Draper abrir 4 a 0. O britânico passou a utilizar mais as bolas curtas, próximas à rede, e foi minando o adversário.

Após conseguir confirmar seu saque pela primeira vez no terceiro set, no quinto game, Fonseca solicitou atendimento do fisioterapeuta. Na volta para o jogo, ele não ofereceu resistência no saque de Draper e conseguiu confirmar seu serviço. Fonseca terminou a partida com quase o dobro de erros não forçados (38 a 20), menos bolas vencedoras (23 a 32) e cinco games sem conseguir marcar sequer um ponto. Na melhor campanha da carreira em Grand Slams, João Fonseca avançou ao terceiro jogo no saibro francês sem ceder sets e se tornou o mais jovem desde 2000 a chegar a esta fase “zerado”. O brasileiro atingiu o feito três meses mais novo que o multicampeão (14 títulos) de Roland Garros, Rafael Nadal.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo