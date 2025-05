Suspeito de participar de execução na comunidade Valparaíso é preso

Visuliazação: 1

Eryc Kevin da Silva Miranda, de 26 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (30), suspeito de participação na execução de Vinícius Nascimento Mendes, de 27, ocorrida no mesmo dia, na rua Urtigão, na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. O comparsa de Eryc, conhecido apenas como ‘Maluquinho’, está sendo procurado pela Polícia Civil (PC-AM).

A Polícia Militar recebeu informações por meio de denúncia que um dos suspeitos da morte de Vinícius estaria escondido em uma quitinete na avenida Rio Negro, bairro Mauazinho, zona Lreste de Manaus. No local indicado, Eryc foi encontrado com uma pistola calibre 380; dois carregadores calibre 380, com capacidade de 19 munições; e 30 munições calibre 380 intactas.

De acordo com os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, Eryc confessou a participação, mas negou que tenha efetuado os disparos. Segundo ele, um indivíduo, conhecido como “Marquinhos”, atirou contra a vítima.

Eryc foi conduzido para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) para procedimento cabíveis e ‘Maluquinho’ está sendo procurado.