Visuliazação: 0

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar convocou, nesta segunda-feira (02), 155 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e atuação na capital do estado. Os profissionais do Edital nº 01 podem conferir seu nome na lista completa com os aprovados por meio do link https://bit.ly/pss_seducam.

O processo de atendimento aos convocados acontecerá em dois momentos. O primeiro, de maneira virtual, estará disponível da 0h01 desta terça-feira (03), até às 23h59 do mesmo dia, via Sistema Admissional, pelo link https://admissao.seduc.am.gov.br/. E o processo presencial acontece na quarta-feira (04), às 8h.

O candidato convocado precisa ir até a sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2, zona sul de Manaus, com os documentos solicitados e o encaminhamento para a Junta Médica Pericial do Estado.

“A cada nova convocação, ressaltamos a necessidade do candidato acompanhar os chamamentos pelos canais de comunicação da Secretaria de Educação, bem como o cronograma de atendimento, de modo que ele não deixe de comparecer no dia e local definido”, ratificou a gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas), da Secretaria de Educação, Marilene Remígio.

O não comparecimento do convocado excluirá o candidato do certame, ocasionando a perda do direito à vaga, conforme o edital nº 1 PSS/SEDUC/2023/2024-Capital, informa.

O post Seduc convoca mais 155 candidatos do PSS para o Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.