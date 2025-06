Visuliazação: 0

Um homem, ainda não identificado, matou um pitbull a terçadadas na noite dessa segunda-feira (02/05), na Rua Guanavenas, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O episódio aconteceu quando o cachorro da raça pitbull fugiu de casa, invadiu o quintal de uma residência e atacou um cão vira-lata que estava preso no local.

De acordo com informações preliminares, o pitbull se soltou da coleira enquanto seu dono estava no trabalho e invadiu o quintal de uma vizinha. Lá, o animal começou a brigar com o cachorro da família, mobilizando os vizinhos e causando desespero.

O filho da tutora do vira-lata interveio no ataque desferindo pelo menos cinco golpes contra o pitbull, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas filmaram parte da agressão. Após o ato, o homem fugiu e, até o momento, não foi identificado pela polícia.

Tutores dão versões diferentes

O dono do pitbull, identificado apenas como “Junior”, soube da morte do animal após ser acionado pela vizinhança.

“Meu cachorro se soltou da coleira, veio para o quintal da vizinha e brigou com o cachorro dela. Ao invés de tentarem separar os bichos, o filho dela veio e golpeou todo o meu cachorro. Eu não estava presente e não vi, mas toda a vizinhança testemunhou e confirma. Se eu estivesse aqui, nunca deixaria isso acontecer, tentaria separar os dois”, afirmou o tutor, que pediu justiça pela morte de seu animal de estimação.

No entanto, a dona do animal atacado pelo pitbull relata um histórico de agressividade do cão. Segundo ela, essa não foi a primeira vez que ele atacou seu animal.

“Esse pitbull era raivoso e já havia se soltado várias vezes. Ele entrava no meu quintal e sempre atacava tanto o meu cachorro quanto de outros vizinhos. Nosso cachorro é um vira-lata, nunca ia conseguir se salvar desse ataque, por isso, essa medida extrema foi tomada, ele não ia soltar do nosso cachorro e ninguém mais veio para ajudar a intervir”, explicou a mulher, que não teve o nome divulgado.

Segundo a dona do vira-lata, antes desse ocorrido, o pitbull havia atacado a cadela de uma outra moradora, causando a fratura de uma das patas do animal.

“Outra vez ele quase entrou na minha casa, podendo morder e causar uma tragédia maior. Ele já chegou a correr e arranhar meu neto, que é criança de 9 anos. Todos tinham medo desse cachorro. Essa não foi a primeira vez. Esse tipo de animal precisa estar preso e bem contido”, contou.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve investigar as circunstâncias do incidente para identificar o responsável pela morte do pitbull e apurar a necessidade da intervenção. Até o momento, o homem que teria golpeado o animal não foi localizado.