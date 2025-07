Visuliazação: 0

A Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas está com inscrições abertas para um processo seletivo de estágio voltado a universitários de diversas áreas. São oportunidades para estudantes de dez tipos diferentes de cursos, como Administração, Turismo, História, Pedagogia, Biblioteconomia, Letras (Língua Inglesa), Ciências Sociais, Artes Visuais/Design Gráfico e Relações Internacionais.

Cada área possui requisitos específicos, como período mínimo do curso, conhecimentos em idiomas e habilidades de comunicação. A disponibilidade para atuação varia entre turnos da manhã, tarde e noite, conforme a vaga.

Veja o que cada vaga pede.

Administração: Estudantes do 1º ao 4º período, com conhecimentos avançados em Excel e Word. Disponibilidade das 8h às 14h ou das 11h às 17h.

Estudantes do 1º ao 4º período, com conhecimentos avançados em Excel e Word. Disponibilidade das 8h às 14h ou das 11h às 17h. Turismo: A partir do 2º período, com inglês ou espanhol intermediário ou avançado e boa comunicação. Disponibilidade manhã e tarde.

A partir do 2º período, com inglês ou espanhol intermediário ou avançado e boa comunicação. Disponibilidade manhã e tarde. História: A partir do 3º período, com boa comunicação. Disponibilidade manhã e tarde.

A partir do 3º período, com boa comunicação. Disponibilidade manhã e tarde. Pedagogia: A partir do 3º período, para estudantes de Pedagogia ou Letras – Língua Portuguesa. Boa comunicação e disponibilidade manhã e tarde.

A partir do 3º período, para estudantes de Pedagogia ou Letras – Língua Portuguesa. Boa comunicação e disponibilidade manhã e tarde. Biblioteconomia: A partir do 2º período, com boa comunicação. Disponibilidade manhã ou tarde.

A partir do 2º período, com boa comunicação. Disponibilidade manhã ou tarde. Letras – Língua Inglesa: Do 1º ao 5º período, inglês ou espanhol intermediário ou avançado. Boa comunicação e disponibilidade manhã e tarde.

Do 1º ao 5º período, inglês ou espanhol intermediário ou avançado. Boa comunicação e disponibilidade manhã e tarde. Ciências Sociais: Entre o 1º e 2º período, com disponibilidade para atuar à tarde e à noite.

Entre o 1º e 2º período, com disponibilidade para atuar à tarde e à noite. Artes Visuais / Design Gráfico: Do 1º ao 2º período, com disponibilidade para atuar em todos os turnos.

Do 1º ao 2º período, com disponibilidade para atuar em todos os turnos. Relações Internacionais: Do 1º ao 5º período, com inglês ou espanhol intermediário ou avançado, boa comunicação e disponibilidade manhã e tarde.

Os interessados no estágio da Secretaria de Cultura devem enviar currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para o e-mail [email protected] até o dia 31 de julho de 2025.

