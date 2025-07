Um bebê recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma sacola plástica, na madrugada desta sexta-feira (11/07), na rua Eupalamides, antiga rua Q, na comunidade Santa Inês, bairro Nova Vitória, zona Leste de Manaus. O caso está sendo investigado como possível infanticídio pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Segundo informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o corpo do menino, que aparentava ter apenas algumas horas de vida, foi abandonado na esquina da rua onde é comum o descarte de lixo doméstico. O local fica em frente a um conjunto de quitinetes conhecido como “Kitanda da Fran”.

De acordo com testemunhas, o bebê, que aparentava ser prematuro, foi achado por um morador que passava pelo local e se deparou com a cena.

“Fomos acionados por volta de 1h, via Ciops, com a denúncia de que havia um corpo jogado na rua. Chegando ao local, constatamos que se tratava de um recém-nascido. Ele estava dentro de uma sacola plástica e coberto com um pano”, informou a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência.