Visuliazação: 0

Um incêndio destruiu o galpão de uma loja de roupas na rua Hélio Leão, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (11/7). Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo iniciou por volta das 5h e foi causado por um curto-circuito na fiação elétrica do galpão.

Rapidamente as chamas se espalharam pelo local. Os bombeiros conseguiram conter o incêndio. Devido ao calor, a estrutura metálica que cobria o galpão cedeu.

Ao todo, 15 bombeiros militares atuaram no combate das chamas e seis viaturas foram empenhadas na operação. Cerca de 50 mil litros de água foram usados no combate às chamas.