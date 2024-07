A partir desta quinta-feira (18), Manaus conta com a décima unidade do programa Prato do Povo, que irá garantir a distribuição de três milhões de refeições por ano. O novo restaurante localizado no bairro Novo Israel, zona Norte da cidade, assim como os demais, é fruto de emendas parlamentares do deputado federal Saullo Vianna (União -AM), que participou da inauguração ao lado do vice-prefeito Marcos Rotta.

Parte do programa “Manaus sem Fome”, cada unidade do Prato do Povo distribui mil refeições diárias. Com o suporte de seis cozinhas comunitárias e dois restaurantes populares, a capital agora passa a distribuir mais de 265 mil refeições mensais, somando mais de três milhões de refeições anuais.

“Essa expansão do Prato do Povo é um marco importante no combate à insegurança alimentar em Manaus. Graças à parceria com o prefeito David Almeida, conseguimos implementar este projeto que tem um impacto direto na vida de milhares de pessoas,” afirmou o deputado federal Saullo Vianna.

“Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir que todos tenham acesso a uma alimentação de qualidade.”.Representando o prefeito David Almeida na inauguração, o vice-prefeito Marcos Rotta destacou a importância do programa.

“A inauguração da décima unidade do Prato do Povo é um passo significativo para assegurar que mais cidadãos tenham acesso a refeições saudáveis. Esta iniciativa reflete nosso compromisso com a população de Manaus, especialmente aqueles que mais precisam,” disse Rotta.

Programa – As unidades do Prato do Povo estão estrategicamente localizadas nos bairros Viver Melhor, Jorge Teixeira, Colônia Antônio Aleixo, Armando Mendes, Tarumã-Açu, Grande Vitória, Tarumã, Santa Etelvina, Santa Inês e agora Novo Israel. Essa distribuição geográfica facilita o acesso da população aos serviços alimentares essenciais.

