O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi destaque em um vídeo promocional divulgado pelo Barcelona para apresentar a nova camisa da temporada 2024/2025. A peça publicitária, veiculada nas redes sociais do clube, contou com a participação de outros ídolos como Iniesta, Puyol, Stoichkov e Alexia Putellas. No vídeo, Ronaldinho Gaúcho é visto dentro de um carro com uma bola de futebol, em meio a imagens da nova camisa, da torcida e de outros ex-jogadores do clube. O jogador brasileiro protagonizou a campanha ao citar a frase “Vamos a jogar” e arremessar a bola para fora do veículo, dando continuidade ao vídeo. Além de Ronaldinho, atletas do atual elenco como Lamine Yamal e Raphinha também participaram da ação publicitária do Barcelona. A nova camisa é uma homenagem aos 125 anos do clube e tem previsão de estreia no dia 30 de julho, em um jogo contra o Manchester City durante a pré-temporada.

A primeira partida oficial com o novo uniforme está marcada para o dia 17 de agosto, contra o Valência, pelo Campeonato Espanhol.

*Reportagem produzida com auxílio de IA