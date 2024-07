Governo do Amazonas reassenta mais 178 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000 pelo Prosamin+

O Governo do Amazonas pagará indenizações, auxílio moradia e aluguel temporário para 178 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000, nas zonas leste e sul de Manaus respectivamente.

O custo é de R$ 5,5 milhões para retirar esses moradores de área de risco e de ocupação irregular e reassentá-los no Prosamim+ (Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior), anunciou o governador Wilson Lima na solenidade simbólica de concessão do benefício na manhã desta quinta-feira (18).

Segundo o governo, 1,3 mil famílias foram retiradas de áreas de risco de alagação em trecho do Igarapé do Quarenta, entre as comunidades da Sharp, zona leste, e Manaus 2000, zona sul.

Na semana passada, o governo anunciou a convocação dos primeiros 500 pré-cadastrados no programa Amazonas Meu Lar que receberão o Subsídio Entrada do Meu Lar. É um empréstimo concedido pelo governo para que o contemplado pague a entrada do financiamento da moradia. Eles foram convocados para apresentar documentação e confirmar dados pessoais.

Os convocados serão comunicadas por e-mail, pelo aplicativo SASI, ou por telefone. Na mensagem repassada a cada família é informado o local em que a pessoa deve comparecer para confirmar o cadastro.

Wilson Lima disse que há um filtro para saber se a pessoa está enquadrada no perfil de faixa 1 (de baixa renda) ou faixa 2. Agentes do governo vão até o local em que a pessoa reside e colhe os dados para avaliação.

Para o faixa 1, o valor da entrada para o financiamento é de R$ 35 mil. Para o faixa 2, de R$ 30 mil.

O governador disse que pretende entregar ainda neste ano 200 apartamentos na comunidade da Sharp. “Nós já temos os canteiros de obra. No nosso site, o aplicativo SASI está aberto para as pessoas fazerem suas inscrições no Amazonas Meu Lar”, disse o governador.

“É claro que a gente vai atendendo essas pessoas a medida em que a gente vai tendo oferta. Seja de apartamento, seja de financiamentos ou outras soluções de moradias”, disse Wilson Lima.

