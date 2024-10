A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) orienta as equipes de Vigilância em Saúde municipais a realizarem busca ativa para casos suspeitos de sarampo e rubéola no Amazonas.

A iniciativa visa fortalecer as ações de vigilância em saúde, segue orientações do Ministério da Saúde e tem o dia 6 de novembro como “Dia S” de reforço das ações contra as doenças.

A iniciativa deve mobilizar profissionais de saúde dos 62 municípios do Amazonas. “A partir da mobilização, vamos avançar nas estratégias de vigilância para nos manter livres do sarampo e da rubéola”, disse Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP, instituição da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

A busca ativa, tem como objetivo identificar a ocorrência de casos suspeitos que não acessaram o sistema de saúde ou que não foram detectados pelo sistema de vigilância. No período do Dia “S” serão realizadas buscas ativas: prospectivas, retrospectivas e laboratorial.

Os casos identificados na busca ativa devem ser notificados e seguir com a investigação e coleta de amostras clínicas dentro dos critérios recomendados até o resultado final.

“É por meio de vigilância detalhada e integrada que se identifica se algum caso, com os sinais e sintomas das doenças, não foi notificado. Por isso, contamos com a colaboração de todas as vigilâncias em saúde municipais”, acrescenta a gerente de Doenças Transmissíveis no Departamento de Vigilância Epidemiológica, Lilian Furtado.

Vacinação

A FVS-RCP reforça a importância da vacinação para que o Amazonas contribua novamente com a conquista da certificação de eliminação do sarampo no país, além de também fortalecer a proteção contra a rubéola. A vacina tríplice viral, que além do sarampo e rubéola, também protege contra a caxumba, está disponível nos postos de vacinação municipais.

No Calendário de Vacinação, o imunizante é indicado para pessoas com 1 ano a 59 anos de idade. A cobertura vacinal desse imunizante é monitorada nas crianças de 1 ano.

No Amazonas, até a segunda-feira (7), a cobertura vacinal das crianças dessa faixa etária é de 100%, na primeira dose, e 81,6% na segunda dose. A FVS-RCP reforça que é fundamental completar o esquema vacinal com duas doses.

