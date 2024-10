As equipes de resgate retomaram as buscas na manhã desta terça-feira (08/10) pelos desaparecidos após um desabamento de terra às margens do rio Solimões, no município de Manacapuru, que destruiu parte do Porto da Terra Preta.

Segundo a prefeitura, uma menina de seis anos e três homens estão entre os possíveis desaparecidos. De acordo com familiares, os nomes são Letícia Correia de Queiroz, 6, o pescador Jorge Facondi, 64, Frank Lins Pinheiro de Souza, 37, e outro homem identificado como Bruno.

Outras nove pessoas foram atendidas no Hospital Regional Lázaro Reis, no município, com escoriações.

No resgate, estão mergulhadores e especialistas em salvamento em estruturas colapsadas que vieram de Manaus, além do apoio das polícias Civil e Militar.

Segundo o governo do estado, a responsabilidade do Porto da Terra Preta é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão do governo federal diz que administra apenas um outro trecho do porto, não o trecho atingido.

O Dnit acrescentou que está com técnicos no local para uma inspeção detalhada para avaliar a extensão dos danos e os riscos que podem comprometer a segurança da estrutura sob sua responsabilidade.

A Marinha afirmou que abrirá inquérito para apurar as causas do desabamento.