Após Luis Suárez compartilhar detalhes sobre sua relação com o técnico Marcelo Bielsa na seleção do Uruguai, o jogador do Real Madrid, Federico Valverde, veio a público para confirmar a veracidade das afirmações de seu compatriota. Valverde enfatizou a relevância do diálogo para a resolução de conflitos dentro do grupo. Valverde declarou que as palavras de Suárez são verdadeiras e que ele não exagerou em suas críticas. O meio-campista ressaltou que, em sua opinião e na de seus colegas, é fundamental que os problemas sejam discutidos internamente, no vestiário, para que possam ser resolvidos de maneira eficaz.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O jogador também elogiou Suárez, afirmando que ele é um ídolo nacional e que não precisa de autorização para expressar suas opiniões. Essa defesa do atacante reflete a admiração que Valverde e outros jogadores têm por Suárez, que é uma figura respeitada no futebol uruguaio. Em uma entrevista ao canal DSports, Suárez criticou a postura de Bielsa como treinador, revelando que muitos atletas se sentiram desrespeitados por não receberem cumprimentos do técnico. Essa situação gerou desconforto entre os jogadores, que esperam um ambiente mais acolhedor e respeitoso. Atualmente, o Uruguai ocupa a terceira posição nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e se prepara para enfrentar o Peru e o Equador em seus próximos jogos durante a Data Fifa. O último compromisso de Suárez com a seleção foi um empate sem gols contra o Paraguai, realizado em Montevidéu no dia 6 de setembro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane