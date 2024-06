Sarah Kinsley (Foto: Divulgação)

Apontada como grande revelação do pop, Sarah Kinsley confirma a data de lançamento de seu álbum de estreia, “Escaper“, para o dia 6 de setembro, via Verve Forecast. Hoje, a artista revelou uma primeira amostra de suas novas canções com “Last Time We Never Meet Again“.

Fascinada por realidades alternativas e mundos imaginários, Sarah Kinsley desafia o ouvinte a achar sua própria fuga em “Escaper”. Nas 12 faixas do álbum, ela explora velhas amizades, perdas, amor romântico (em contraste com o amor de amigos íntimos) e relacionamentos que esfriam.

Kinsley coproduziu o álbum ao lado do produtor ganhador do Grammy John Congleton (Angel Olsen, St. Vincent, Sharon Van Etten). “Uma percepção que você acaba tendo como uma pessoa ‘insular’, mais introspectiva, é que existe um mundo fora de você só esperando que você olhe para ele. Eu fiz todos os EPs do zero, no aconchego do meu apartamento… Este disco tinha que ser grandioso e imparável. Um início de descida em queda livre. Mas por que proteger esse sentimento na solidão? Por que não convidar outra pessoa para essa jornada?“, conta ela, explicando a opção pelo trabalho com Congleton.

Tendo crescido no mundo da música clássica e passado a amar a música pop durante a adolescência, Sarah Kinsley frequentemente combina as duas coisas em “Escaper”. “Eu gosto muito de músicas grandiosas, massivas“, ela descreve. “Acho que é a musicista clássica em mim que adora sinfonias e o efeito magnum opus“.

A artista baseada em Nova Iorque já lançou três EPs — “The King” (2021), “Cypress” (2022) e “Ascension“ (2023) —, todos muito elogiados pela crítica. A faixa-título de “The King” viralizou no TikTok, fazendo o catálogo de Kinsley somar 121 milhões de streams globais. O EP também foi incluído na lista do“NME” de melhores projetos de estreia de 2021, gerando o comentário entusiasmado: “Suas canções transformadoras sobre dores de crescimento e descobertas passam uma intimidade semelhante à do alt-pop introvertido e profundamente humano de Maggie Rogers e Lorde“.

“Ascension” recebeu elogios de NPR Music, “The Sunday Times” e Ones to Watch, entre outros. Kinsley tocou no Lollapalooza, no Austin City Limits e em outros eventos, abrindo também para Mitski, Sylvan Esso, Weyes Blood e Gus Dapperton.

LISTA DE FAIXAS “ESCAPER”— SARAH KINSLEY:

1. Last Time We Never Meet Again

2. Realms

3. Glint

4. Sublime

5. My Name Is Dancing

6. Beautiful Things

7. Barrel Of Love

8. Matter

9. There Was A Room

10. Knights

11. Starling

12. Escaper

The post Sarah Kinsley lança seu novo single “Last Time We Never Meet Again” appeared first on BreakTudo.