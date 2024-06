Uma chacina deixou sete mortos e dois baleados na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da cidade de Viçosa do Ceará, no interior do Ceará, na madrugada desta quinta-feira (20/06). As vítimas tinham entre 16 e 26 anos.

Conforme o Batalhão da Polícia Militar do município, parte do grupo estava fazendo uma comemoração na praça da matriz quando ocupantes de veículos renderam as vítimas, por volta das 3h.

Os sobreviventes foram levados ao Hospital Municipal de Viçosa e em seguida transferidos para o Hospital e Maternidade Madalena Nunes, na cidade de Tianguá. O estado de saúde dos baleados não foi informado.

Em nota, a Secretaria da Segurança do Ceará afirma que equipes policiais estão “em diligências ininterruptas, com o intuito de elucidar as sete mortes e duas lesões à bala” na cidade Viçosa do Ceará.

As vítimas já identificadas são: