João Carlos e Caio André celebram assinatura de Carta de Intenções entre Manaus e Coreia do Sul

Parlamentares enfatizaram que parceria entre CMM e a Câmara Coreana de Comércio é estratégica, e reforça intercâmbio cultural e educacional

Foi realizada nessa quarta-feira (19/06), a 3ª reunião Frente Parlamentar de Relações Exteriores no Memorial da Câmara Municipal de Manaus (CMM), para fortalecer as relações internacionais da cidade. Presidida pela vereador João Carlos (Republicanos), a Frente reuniu cônsules, empresários, representantes diplomáticos, autoridades estaduais e municipais, entre eles o presidente da CMM, vereador Caio André (União Brasil).

Em uma parceria histórica entre Manaus e a Coreia do Sul, João Carlos, Caio André, e o diretor-geral da Câmara Coreana de Comércio, Indústria, Cultura e Esportes do Brasil (BRKCHAM) cônsul Euler Guimarães, assinaram uma Carta de Intenções.

Segundo os parlamentares, a iniciativa estabelece metas ambiciosas para a cooperação bilateral, incluindo a promoção de intercâmbios culturais e educacionais, facilitação de eventos de networking empresarial, e apoio a iniciativas de desenvolvimento econômico e sustentável.

De acordo com João Carlos, foi discutida a criação da Comissão Permanente de Relações Exteriores para a 19ª Legislatura, e abordada questões que envolvem políticas externas, análise de oportunidades comerciais e a participação do Brasil em organizações internacionais. A integração regional, com foco no desenvolvimento econômico através da Suframa, também foi um ponto central das discussões.

“A assinatura desta Carta de Intenções simboliza o início de uma nova era de colaboração entre Manaus e a Coreia do Sul, promovendo um exemplo inspirador de cooperação internacional e desenvolvimento mútuo. A iniciativa reforça o compromisso da cidade em buscar parcerias estratégicas para impulsionar seu crescimento no cenário global”, disse João Carlos.

Os participantes destacaram o interesse mútuo em fortalecer laços comerciais e culturais entre as duas regiões. A próxima etapa envolverá a elaboração de acordos detalhados para implementação das iniciativas propostas, garantindo um futuro promissor para a cooperação entre Manaus e a Coreia do Sul.

O post CMM assina Carta de Intenções com a Coreia do Sul apareceu primeiro em Portal Você Online.