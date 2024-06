A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) encerrou as investigações sobre o Caso Djidja Cardoso. Onze pessoas foram indiciadas, incluindo membros da família Cardoso e funcionários do salão de beleza da ex-sinhazinha do boi Garantido, por 14 crimes.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos no caso foi parte importante para corroborar com as linhas de investigações traçadas durante o inquérito. Através de conversas entre os membros da seita, foi descoberto de que maneira cada um dos envolvidos agia.

Cleusimar Cardoso, mãe de Djidja, também possuía conhecimento sobre a manipulação da Ketamina, já que era formada em Química por uma universidade de Manaus. “Ela estudou sobre a composição da droga e misturou com os conhecimentos que estava adquirindo através do livro Cartas de Cristo, usado de base para criar a seita. Assim, ela utilizou e difundiu a substância de forma criminosa entre sua família e funcionários”.

Entre os 14 crimes citados em três pastas do Inquérito Policial estão tortura com resultado morte, tráfico de drogas, estupro, aborto, corrupção, sequestro e cárcere privado.