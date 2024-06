A Espanha derrotou a Itália por 1 a 0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo B – considerado grupo da morte – e uma vaga nas oitavas da Eurocopa. As seleções se enfrentaram nesta quinta-feira (20) em jogo válido pela segunda rodada. As duas equipes tinham vencido na estreia e estavam empatadas na pontuação, porém, os espanhóis estavam na frente por causa do saldo de gols. Na partida, a ‘La Roja’ foi melhor. Levou perigo em várias oportunidades, mas parava nas mãos do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma. Foram nove finalizações, mas nenhuma convertida. A Itália, por sua vez, só chegou à área espanhola em uma única oportunidade, no finalzinho do primeiro tempo, mas também não conseguiu marcar. O segundo tempo começou da mesma forma do anterior, com Espanha tendo maior domínio da bola e criando oportunidades para chegar ao gol. E foi em uma dessas tentativas que ela conseguiu balançar as redes. O jovem Nico Willians puxou uma jogada pela esquerda e cruzou. Riccardo Calafiori, da Itália, foi tirar e marcou contra.

Após o gol sofrido, os italianos esboçaram uma reação, mas não o suficiente para conseguir chegar ao empate. Quem ficou perto de fazer outro foi a Espanha em duas oportunidades, sendo uma dos pés de Nico Willians, pela esquerda, que meteu m chutaço e acertou a trave de Donnarumma. Já nos acréscimos, os espanhóis tiveram outras chances de ampliar o marcado, mas o goleiro italiano não dava chances e segurava todas as bolas que chovia em sua área. A Itália tentou até o último minuto empatar a partida, no último lance até o goleiro foi para área para tentar marcar, mas não conseguiu. Para seguir viva na Eurocopa, a Itália vai ter que vencer a Croácia, que tem um ponto. Perdeu no primeiro jogo e empatou o segundo, porém é uma seleção difícil e encaixada e que sempre tira um coelho da cartola nos momentos decisivos. Já a Espanha tem um caminho mais tranquilo. Com a vaga garantida, ela enfrenta a Albânia, treinado pelo brasileiro Sylvinho, que vai vir com tudo em busca da vitória para conseguir avançar na competição.