O craque Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão no nariz durante a estreia da França na Euro 2024, foi visto, nesta quinta-feira (20) treinando com uma máscara personalizada com as cores da bandeira francesa. O jogador participou dos exercícios físicos com o restante do grupo. Essa foi a primeira vez que Mbappé utilizou essa máscara durante um treino. O acessório conta com as iniciais do jogador (KM) e um desenho de um galo, um dos símbolos da França. Para alegria dos franceses, o técnico da seleção da França, Didier Deschamps, elogiou a evolução do atacante e deixou em aberto a possibilidade de utilizá-lo no jogo contra a Holanda. A partida entre França e Holanda, que acontecerá em Leipzig, é crucial para ambas as equipes, que dividem a liderança do Grupo D com três pontos. Um triunfo garantirá a classificação antecipada e encaminhará a liderança da chave.

| EUROCOPA 2024: La selección francesa revela la primera foto de Mbappé enmascarado tras su fractura de tabique en el pasado partido contra Austria. pic.twitter.com/19sBLNDawL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 20, 2024

Publicado Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA