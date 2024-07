Em confronto direto por conseguir subir na tabela e voltar ao G4, São Paulo visitou o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, acabando com um tabu de três anos. O tricolor não vencia na Ligga Arena, em Curitiba, desde 2021. O resultado também acaba com a invencibilidade do Furacão dentro de casa que, no Brasileirão, não perdia desde 27 maio 2023. O jogo entre as equipes foi bastante truncado, com cartões amarelos e três vermelhos, sendo um para o goleiro atleticano, por uma confusão com Wellington, e os outros dois para comissão técnica do São Paulo. Zubeldía, que voltou depois de cumprir suspensão no último jogo, levou dois amarelos na partida por invadir o gramado e está, mais uma vez, fora do jogo. O assistente também levou vermelho por reclamação e também não poderá ir ao jogo na próxima partida, contra o Bragantino. Com o resultado, o São Paulo subiu, temporariamente, para a quarta posição.

O primeiro tempo entre as equipes foi bem equilibrado, porém, o tricolor conseguia ser mais construtivo em suas jogadas, o que fazia o time ter maior controle da partida. Contudo, Pablo, que já foi jogador do São Paulo e hoje veste a camisa do Furacão, foi que deu o primeiro chute a gol. Em uma jogada pela esquerda, ele levou a melhor sobre a defesa são-paulina, mas, na hora da finalização, a bola desviou em Alan Franco e Jandrei defendeu. Minutos depois, Wellington Rato, que começou a titular porque Luciano levou o terceiro amarelo no jogo contra o Bahia e estava suspenso, chutou de fora da área, mas Léo Linck defendeu. O número 27 ainda teve mais uma oportunidade, após um jogada pela esquerda do tricolor, mas outra vez o goleiro do Furacão lebvou a melhor. Se de um lado o São Paulo tentava, o Furacão também respondia. Bruno Zapelli teve uma boa oportunidade de abrir o placar para os times da casa, mas Jandrei pegou em dois tempos e salvou o tricolor.

Com os dois times arriscando, não demorou para a rede balançar. Em uma jogada iniciada no campo de defesa e pela esquerda, Calleri deu assistência para Ferreirinha, que mandou para o fundo do gol e abriu o placar. Mas, não demorou para o Athletico empatar. Também em uma jogada pelo lado esquerdo, Fernandinho recebeu e bateu de fora da área no canto de Jandrei, empatando a partida. No começo do segundo tempo, estavam mais ofensivos e dominavam a área tricolor, levando perigo em algumas oportunidades, mas, não era decisivo nas finalizações. São Paulo só chegou a área adversária passado os nove minutos. Ferreirinha tentou ampliar o placar, mas não conseguiu. Apesar do Furacão estar melhor na etapa final da partida, aos 15 minutos o São Paulo fez o segundo com Calleri após um erro de passe do Athletico em seu campo de defesa. Léo Linck até chegou a defender o primeiro chute, mas no rebote, o argentino foi melhor e empurrou para dentro, fazendo o segundo do tricolor. Por um desentendimento com Kaíque Rocha, Calleri levou amarelo e não enfrenta o Bragantino na próxima rodada.

O Athletico sentiu o gol, e aos 29 minutos houve uma confusão entre Léo Linck e Wellington. Jogador do São Paulo ficou reclamando de uma falta e segurou a bola. O goleiro atleticano não gostou e foi tirar satisfação. Começou um empurra, empurra entre os jogadores e Léo Linck acabou chutando Wellington. Juiz amarelou os dois jogadores. VAR chamou e o árbitro mudou o cartão para vermelho. Com isso o time ficou com uma menos. Athletico-PR precisou mexer e colocar um jovem de 20 anos no gol. Com um a mais, o tricolor só precisou administrar o resultado e garantir a vitória. O São Paulo volta a campo no próximo sábado (6), contrato Bragantino, em casa. Já o Athletico-PR viaja para enfrentar o Atlético-GO.