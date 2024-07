O novo Cine Carmen Miranda apresenta, esta semana, filmes e gêneros para todos os gostos e, o que é melhor, com acesso livre. Localizado na rua do Congresso, 10, Centro, na Praça do Instituto de Educação do Amazonas (IEA), o novo espaço é contemplado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (Conec), em parceria com a Alliance Française Manaus e o Centro Cultural Hiléia Amazônica.

Nesta quinta-feira (4), às 18h, o ator amazonense Adanilo é destaque com cinco de seus filmes, totalmente produzidos no Amazonas, dentre eles ‘Castanho’.

Já na sexta-feira, em parceria com a Aliança Francesa Manaus, o cinema exibe dois longas franceses, que compõem o ciclo ‘A música e o Cinema’, às 17h e 19h.

Finalizando a programação, o sábado é especial para os fãs do ator Marlon Brando, que completaria o seu primeiro centenário, com dois filmes escolhidos: ‘Viva Zapata’ e ‘Sindicato dos Ladrões’, às 17h e 19h, respectivamente.

O Cine Carmen Miranda é uma homenagem à memória dos cinemas antigos de rua do Centro de Manaus e à relevância das atividades nas décadas de 80 e 90, com o saudoso Joaquim Marinho. Iniciando suas atividades neste novo ciclo, no último dia 27 de junho, o local tem a capacidade para até 50 espectadores e lanchonete para atender ao público cinéfilo, após o término das sessões. Além disso, os presentes poderão também escolher CD’s para ouvir suas canções preferidas, nos intervalos dos filmes.

Filmes e sinopses

Na quinta (04/07), o ator e diretor Adanilo inaugura o selo ‘A tela é do Amazonas’, do Cine Carmen Miranda, às 18h. No início da carreira, o artista teve presença impactante nos filmes da Artrupe Produções. Três curtas serão exibidos neste dia:‘Aquela estrada’, ‘O tempo passa’ e ‘A menina do guarda-chuva’. Também estão nesta programação dois filmes de Adanilo como diretor, que são ‘521 Anos – Siia Ara’ e ‘Castanho’.

Adanilo é manauara, ator, dramaturgo e diretor de origem indígena. Ele foi um dos protagonistas dos filmes ‘Noites Alienígenas’ (2022), dirigido por Sérgio de Carvalho e ‘Eureka’ (2023), com direção de Lisandro Alonso. Atuou ainda nos longas ‘O Rio do Desejo’ (2023), ‘Marighella’ (2021) e ’Ricos de Amor II’.

Em breve, Adanilo estreia nos longas ‘Oeste Outra Vez’ e ‘O Outro Lado do Céu’. O ator também participou da novela ‘Renascer’ (2024), da Rede Globo, das séries ‘Cidade Invisível’ (2023), da Netflix, ‘DOM’ (2023), da Amazon e ‘Segunda Chamada – 2ª temporada’ (2021), da Globo.

Ainda para 2024, Adanilo tem mais aparições, com a estreia na HBO+, integrando o elenco da série ‘Um Dia Qualquer – 2ª Temporada’, e também a nova novela das 19h da Globo, ’Volta Por Cima’.

Com apoio cultural da Aliança Francesa Manaus, a sexta-feira (05/07) promete muita emoção e música. O primeiro filme será ‘Burning Casablanca’, de 2021, às 17h, no Cine Carmen Miranda. Larsen Snake, uma estrela do rock decadente, retorna à sua Casablanca natal, onde tem um encontro explosivo com Rajae, uma jovem de rua, com uma voz de ouro. Juntos, eles exploram as noites da cidade e se apaixonam perdidamente. No entanto, sua paixão é rapidamente abalada pelo peso de seus passados e o casal decidido parte rumo ao deserto, buscando escapar de seus demônios internos.

Em seguida, às 19h, tem a comédia romântica ‘Gostos e cores’, em que Márcia, uma jovem cantora apaixonada, está gravando um álbum com sua ídola Daredjane, uma icônica estrela do rock dos anos 1970, que desaparece subitamente. Para lançar seu álbum, ela precisa convencer Anthony, o detentor dos direitos de Daredjane e vendedor em um mercado de uma pequena cidade, que nunca apreciou sua parente distante e, ainda menos, sua música. Entre o bom e o mau gosto, o popular e o sofisticado, a sinceridade e a mentira, seus mundos contraditórios colidem. A menos que o amor intervenha.

Marlon Brando

O mundo comemora em 2024, os 100 anos de nascimento do ícone do cinema Marlon Brando. E o Cine Carmen Miranda preparou uma homenagem neste sábado (06) com dois filmes do astro. O primeiro, às 17h, é ‘Viva Zapata’, que deu o prêmio de melhor ator a Brando no Festival de Cannes, em 1953.

Na trama, um grupo de lavradores mexicanos vai até o presidente, afirmando que suas terras foram roubadas. Quando fica claro que o governo não pretende fazer nada por eles, Emiliano Zapata se torna um guerrilheiro e inicia uma revolta contra o governo corrupto.

Na última sessão, às 19h, o público poderá conferir a história de Terry Malloy, jovem que sonha com as glórias do boxe, mas foi convencido pelo corrupto mafioso Johnny Friendly, para quem trabalha, a perder uma luta.

Quando Terry presencia um assassinato cometido pelos capangas do chefe, ele se sente responsável pelo crime. Esse é o mote de ‘Sindicato de Ladrões’, que deu a Marlon Brando o Oscar, o Bafta e o Globo de Ouro, em 1955.

