O Vasco se impôs em casa e bateu o Fortaleza, por 2 a 0, em São Januário, nesta quarta-feira (3), pelo Brasileirão. Uma vitória que afasta o time carioca da zona de rebaixamento e interrompe sequência de bons resultados do Tricolor. O time da casa jogava melhor quando o Fortaleza teve Hércules expulso. Com um jogador a mais, o Vasco não demorou a abrir o placar, com Mateus Carvalho, e ampliou com Vegetti, que agora é artilheiro da competição.

Com a vitória, o Vasco chegou à 14ª posição, com 14 pontos – 3 a mais do que o Atlético-GO, que abre a zona de rebaixamento. Já o Fortaleza ocupa a 9ª posição, com 20 pontos, e pode ser ultrapassado, a depender dos demais resultados da rodada.

O Vasco volta a campo no domingo (7), às 18h (horário de Brasília), para enfrentar o Internacional, no primeiro jogo no Beira-Rio desde as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Já o Fortaleza volta a jogar também no domingo (7), contra o Fluminense, no Castelão, às 16h (horário de Brasília).

